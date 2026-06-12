Real Madrid'in yeni Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, milli futbolcumuz Arda Güler'in takımdaki konumu hakkında kararını verdiği ve yeni oluşturacağı orta sahaya Arda Güler'in öncülük edeceği belirtildi.

Eflatun beyazlılar, Alvaro Arbeloa ile yolların ayrılmasının ardından Benfica'ya veda eden Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi. İspanyol devinde ikinci dönemine başlayan Portekizli çalıştırıcı, milli futbolcu Arda Güler hakkında kararını verdi.

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ORTA SAHADA LİDER ARDA GÜLER

AS'ta yer alan habere göre; Arda Güler'den en iyi şekilde faydalanmak isteyen Jose Mourinho, yeni oluşturacağı orta sahayı milli futbolcunun etrafında şekillendirecek. Haberde, Mourinho'nun Süper Lig devi Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde 21 yaşındaki oyuncunun kiralanmasını istediği de yer aldı.

Arda Güler

MERKEZE İKİ TRANSFER İSTEDİ

Öte yandan, 57 yaşındaki deneyimli teknik adamın, Dani Ceballos'u kadroda düşünmediği ve orta sahaya iki transfer istediği kaydedildi.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçta 3255 dakika süre Arda Güler, 6 gol, 14 asist kaydetti.

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