2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı hız kesmeden devam ederken, B Grubu'nun dikkat çeken mücadelelerinden birinde Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya geliyor. Maça saatler kala gözler ''Kanada-Bosna Hersek maçı hangi kanalda, saat kaçta, canlı yayın nerede izlenir?'' sorusuna çevrildi.

Kuzey Amerika temsilcisi Kanada, Dünya Kupası tarihinde üçüncü kez mücadele ediyor. Daha önce katıldığı turnuvalarda istediği sonuçları alamayan ev sahibi ekip, bu kez grup aşamasında güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Balkan temsilcisi Bosna Hersek ise Dünya Kupası finallerinde ikinci kez boy gösteriyor. İlk kez 2014 yılında katıldığı organizasyonda grup aşamasını geçemeyen ekip daha iddialı bir kadroyla sahne alacak. Peki, Kanada-Bosna Hersek maçı hangi kanalda, saat kaçta, canlı yayın nerede izlenir?

Kanada-Bosna Hersek maçı hangi kanalda, saat kaçta, canlı yayın nerede izlenir? Dünya Kupası heyecanı sürüyor

KANADA-BOSNA HERSEK MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ederken, B Grubu'nda Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Kanada-Bosna Hersek maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

Karşılaşmayı mobil cihazlar, tabletler ve bilgisayarlar üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise TRT'nin dijital yayın platformu Tabii aracılığıyla maçı canlı izleyebilecek.

Kanada-Bosna Hersek maçı hangi kanalda, saat kaçta, canlı yayın nerede izlenir? Dünya Kupası heyecanı sürüyor

KANADA-BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kanada ile Bosna Hersek arasındaki B Grubu karşılaşması 12 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak. Mücadelede ilk düdük Türkiye saati ile 22.00'de çalacak.

Kanada-Bosna Hersek maçı hangi kanalda, saat kaçta, canlı yayın nerede izlenir? Dünya Kupası heyecanı sürüyor

KANADA-BOSNA HERSEK MAÇI NEREDE?

Dünya Kupası'nın B Grubu mücadelesi Kanada'nın Toronto kentinde bulunan BMO Field Stadı'nda oynanacak.

Kanada-Bosna Hersek maçı hangi kanalda, saat kaçta, canlı yayın nerede izlenir? Dünya Kupası heyecanı sürüyor

B GRUBU'NDA KRİTİK MÜCADELE

Son yıllarda yükselen performansıyla dikkat çeken Kanada Milli Takımı, ev sahibi olmanın avantajını kullanarak turnuvada ses getirmek istiyor. Teknik direktör Jesse Marsch yönetimindeki ekipte Jonathan David ve Alphonso Davies gibi yıldız isimler dikakt çekiyr.

Bosna Hersek ise Dünya Kupası'na güçlü bir dönüş yapmanın hesaplarında. Sergej Barbarez'in çalıştırdığı Balkan temsilcisi, deneyimli futbolcuları ve genç yetenekleriyle grupta sürpriz sonuçlara imza atma hedefinde. Edin Dzeko başta olmak üzere takımın önemli isimleri Kanada karşısında mücadele verecek.

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