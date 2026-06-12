2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı ilk grup maçı öncesinde futbolseverler "Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyor. Ay-yıldızlı ekip, 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.

Dünya Kupası hasretine son veren A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, turnuvaya galibiyetle başlamayı hedeflerken karşılaşmanın yayın saati ve ekran bilgileri de netlik kazandı.

TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçı 14 Haziran Pazar günü oynanacak. D Grubu'nda yer alan Türkiye, grup aşamasındaki ilk karşılaşmasında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği mücadele Türkiye saati ile 07.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlı ekibin Dünya Kupası yolculuğunu ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar için yayın bilgileri de açıklandı. Turnuvanın Türkiye yayın haklarını elinde bulunduran TRT, karşılaşmaları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlayacak. Ayrıca maçlar TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de takip edilebilecek.

Türkiye, Dünya Kupası tarihinde 652'nci maçına çıkmaya hazırlanırken turnuvaya iyi bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor. Montella yönetimindeki milliler, grup aşamasında daha sonra Paraguay ve ABD ile karşılaşacak.

Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Avustralya ile karşılaşacak

AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Avustralya ile Türkiye arasında oynanacak mücadele Kanada'nın Vancouver kentinde bulunan BC Place Stadı'nda gerçekleştirilecek. Dünya Kupası için belirlenen önemli organizasyon merkezlerinden biri olan stat, turnuva boyunca birçok karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile tarihinde 3. kez karşılaşacak. Milliler, rakibiyle daha önce oynadığı iki maçı da kazandı. Mayıs 2004'te oynanan maçları Türkiye 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım Avustralya ile karşılaşacak

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT, Dünya Kupası maçlarının kesintisiz izlenebilmesi için güncel uydu frekans bilgilerini paylaştı. Yetkililer, daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek olmadığını belirtti.

Uydu alıcısında güncelleme yapmak isteyen kullanıcılar, Türksat 4A uydusu üzerinden yayınlanan TRT kanallarını aşağıdaki bilgilerle ayarlayabiliyor:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

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