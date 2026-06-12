A Millî Takım oyuncuları kupadaki ilk maçı iple çekiyor. Millî oyuncular takımda aile ortamının oluştuğunu söylerken “Vincenzo Montella bizi her takımı yenebileceğimize inandırdı. Kendi hikâyemizi yazıp milletimizi sevindirmek istiyoruz” dedi.

Futbol dünyasının ve milyonlarca taraftarın büyük bir heyecanla beklediği FIFA Dünya Kupası, dün akşamki Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. Aynı heyecan ay yıldızlı takımın kampını da sardı. Turnuvadaki ilk maçında pazar sabahı 07.00’de Avustralya ile karşılaşacak olan A Millî Takımımızda futbolcular “Hazırız, bekliyoruz” mesajı verdi. Takımın vazgeçilmez oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, çeyrek finalden ötesini hayal ettiklerini söylerken “Vincenzo Montella, takımda çok iyi bir ortam oluşturdu. Burada aile gibiyiz. Moralimiz yerinde kendimizi hazır hissediyoruz. Montella her takımı yenebileceğimize ve her şeyin mümkün olduğuna bizi inandırdı” ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı

BEKLENTİLERİ BİLİYORUZ

Millî Takım’ın başarılı futbolcusu Orkun Kökçü, 2002 Dünya Kupası’ndaki gibi önemli bir başarı elde etmek istediklerini söylerken “Biz de kendi hikâyemizi yazmak istiyoruz. İnşallah final de oynarız. Çok kaliteli oyunculardan kurulu bir ekibiz. Kupaya katılmak değil, bir şeyler başarmak önemli. Bunun bilincindeyiz ve ona göre hareket ediyoruz. İlk maçımıza çıkmak için sabırsızlanıyoruz” dedi. Kerem Aktürkoğlu da “Avrupa Şampiyonası’nda hem kalitemizi hem de oyun karakterimizi ortaya koyduk. 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılıyor olmanın ve ülkemizin bu anı beklediğinin farkındayız. Ay yıldızı en iyi şekilde temsil etmek için oynayacağız. Hem mental hem fizik olarak hazırız” şeklinde konuştu.

DERSİMİZ AVUSTRALYA

Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Avustralya ile Kanada’nın Vancouver şehrinde karşılaşacak A Millî Takımımız, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Arizona Athletic Grounds’ta gerçekleştirilen idmanda ay yıldızlılar taktik çalışması gerçekleştirdi. Takımımız idmanın ardından ABD’den Kanada’ya hareket etti.

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