Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan milli marşı tanıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için "Siz Hepiniz Biz Türkiye" marşını hazırlattı.

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TFF: "TEŞEKKÜR EDERİZ"

Federasyondan yapılan açıklamada, "A Millî Takımımız için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan "Siz Hepiniz Biz Türkiye" marşı sizlerle.

Millî Takımımızın Dünya Kupası yolculuğunda birliğimizi, beraberliğimizi ve ortak heyecanımızı yansıtan bu anlamlı çalışma; milyonlarca vatandaşımızı ay-yıldızlı formamızın etrafında buluşturan güçlü bir mesaj taşımaktadır.

Bu kıymetli eser için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ak Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'na, katkı sunan, emeği geçen herkese teşekkür ederiz." denildi.

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