Türkiye Gazetesi
12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri kadrosu açıklandı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’ndeki aday kadrosu belli oldu.
12 Dev Adam'ın, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele edecek 18 kişilik aday kadrosu açıklandı.
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Ay-Yıldızlılarımız, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00’de deplasmanda Bosna Hersek ile karşılaşacak. Milliler, 6 Temmuz Pazartesi günü 19.00’da ise İsviçre’yi Sinan Erdem Spor Salonu’nda ağırlayacak.
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