Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta ulaşım ücretsiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İstanbul Havalimanı metrosu dahil birçok hat ücretsiz hizmet verecek.
Yaşam 52 dk önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 30 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Mayıs ayındaki resmi tatillerde belirli raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım sağlanacak.
- Karar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kapsıyor.
- Ankara'da Başkentray ücretsiz olacak.
- İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.
- İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 30 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Mayıs ayındaki resmi tatillerde ulaşım yüzleri güldürecek.
Karar kapsamında, hem 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü hem de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı boyunca belirli raylı sistem hatları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.
ÜCRETSİZ OLACAK HATLAR LİSTESİ
Bayram coşkusunu ulaşım telaşı olmadan yaşatacak olan ücretsiz seferlerin geçerli olduğu hatlar şunlar:
- Ankara: Başkentray
- İstanbul: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı
- İzmir: İZBAN
