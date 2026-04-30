CHP kurultayına ilişkin usulsüzlük iddiaları yargı sürecine taşınırken, İstinaf'tan çıkabilecek “mutlak butlan” ve “tedbir” kararıyla parti yönetiminin yeniden Kemal Kılıçdaroğlu’na geçebileceği iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndaki usulsüzlük iddiaları yargıya taşınırken, partide Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden liderlik koltuğuna oturma ihtimali siyaset kulislerini hareketlendirdi.

6 Mayıs’ta görülmesi beklenen kurultay davasına, "suç örgütü" iddialarını içeren yeni dosyaların da eklenmesi sürecin seyrini değiştirdi.

TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında Ankara Temsilcisi Fatih Atik, davanın olası sonuçlarına dair çarpıcı detaylar paylaştı. Ankara’daki genel beklentinin, İstanbul İl Kongresi’nde yaşanan sürece benzer şekilde İstinaf Mahkemesi’nden bir "mutlak butlan" ve "ihtiyati tedbir" kararı çıkması yönünde olduğunu belirtti.

CHPyi sarsacak kulis bilgisi! Özgür Özel gidiyor, Kemal Kılıçdaroğlu geliyor

"KARARA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR"

"Ankara'daki hakim beklenti tıpkı İstanbul İl Kongresi'nde verildiği, Gürsel Tekin'in mahkeme tarafından görevlendirilmiş olduğu gibi İstinaf Mahkemesi'nden de mutlak butlan kararı ve tedbir kararının çıkması" diyen Atik, dava süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu ne anlama geliyor? Yani mevcut yönetimin düşmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığındaki eski yönetimin göreve tekrar gelmesi. Artık buna tabii ki kararı mahkeme verecek ama hem CHP içinde hem de diğer partilerde kesin gözüyle bakılıyor.

ÖZEL VE EKİBİNE NE OLACAK?

Mayıs ayı içerisinde İstinaf Mahkemesi tarafından biz bu tedbirli butlan kararının açıklanmasını bekliyoruz. Herhangi bir duruşma, herhangi bir gün belirlenmiş değil. İstinaf Mahkemesi isterse yarın kararını açıklayabilir. Tıpkı bir mahkeme gibi ilk derece mahkemesi gibi karar verebiliyor. Bir duruşma yapmasına da gerek yok. Böyle bir yetkisi var.

İstinaf mahkemesi kararını UYAP Ulusal Yargı ağına yüklediği andan itibaren bu karar geçerli olacak ve tedbirli bir şekilde mutlak butlan kararı verilirse CHP yönetimi tekrar Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki yönetim ekibine geçecek. Özgür Özel ve ekibi ne olacak? Onlar da hiç bu işi yapmamış sayılacaklar. Kaldığımız yerden o güne geri döneceğiz ve o günden devam edeceğiz."





Haberle İlgili Daha Fazlası