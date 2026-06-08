ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi açıklarında İran limanlarına yöneldiği belirtilen bir petrol tankerine müdahale edildiğini duyurdu. Açıklamada, uyarıları dinlemeyen geminin savaş uçaklarıyla hedef alındığı ve seyrinin durdurulduğu bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik ablukayı ihlal ettiği gerekçesiyle Palau bandıralı “M/T Marivex” adlı petrol tankerine Umman Körfezi açıklarında müdahale edildiğini açıkladı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, gemi mürettebatının ABD güçlerinin yönlendirmelerine uymadığı ve tankerinin İran’a doğru seyretmeye devam ettiği ifade edildi. Bunun üzerine ABD ordusuna ait hava unsurlarının devreye girdiği ve geminin makine ile dümen bölümünün hassas güdümlü mühimmatla hedef alındığı belirtildi.

Müdahale sonrası geminin seyrinin durdurulduğu aktarıldı.

TOPLAM 7 GEMİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, 13 Nisan’dan bu yana devam eden uygulama kapsamında, uyarılara uymayan toplam 7 geminin etkisiz hale getirildiği, yönlendirmelere uyan 134 geminin geçişine izin verildiği ve insani yardım taşıyan 42 geminin ise güvenli geçişinin sağlandığı kaydedildi.

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