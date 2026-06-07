ABD'nin, İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik saldırılarının yol açtığı zararların karşılanması için İran'a ait varlıkları kullanmayı değerlendirdiği öne sürüldü

Reuters’ın iddialarına göre Washington yönetimi, Tahran’ın Kuveyt ve Bahreyn’i hedef alan son saldırı dalgasının ardından, dondurulan İran varlıklarını Basra Körfezi’ndeki müttefik ülkelerin maruz kaldığı hasarın onarımı ve yeniden inşası için kullanmayı planlıyor.

MÜZAKERELER TIKANMA NOKTASINDA

İran lideri Mücteba Hamaney'in Danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai üç aydır süren savaşı sona erdirecek bir barış anlaşmasının ancak ABD tarafından dondurulan 24 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılmasıyla mümkün olabileceğini demişti. Ancak Washington’ın fonları Körfez ülkelerine yönlendirme stratejisi, barış müzakerelerini tamamen kilitleme riski taşıyor.

Yarı resmi ISNA haber ajansına göre, arabulucu rolündeki Pakistan’dan bir bakan, Mücteba Hamaney’e özel bir mektup iletmek üzere Tahran’ve ulaştı fakat diplomatik kanallardaki görüşmeler şu an için durma noktasında bulunuyor.

ABD’den İran talimatı! 24 milyar dolarlık İran fonu için düğmeye basıldı

ABD'DEN YENİ TALİMAT

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in özel bir ekibe, İran’ın Körfez müttefiklerine verdiği zararın maliyetini kapsamlı bir şekilde çıkarma talimatı verdiği aktarıldı.

Süreci değerlendiren kaynaklar, "Trump yönetimi, gelecekte meydana gelebilecek muhtemel tahribatların onarımı ve karşılanması noktasında da söz konusu finansal kaynakları bir nevi güvence olarak kullanmayı planlıyor" dedi.

KÖRFEZ'DE SICAK ÇATIŞMA

Kırılgan ateşkes arayışları sürerken, sahada askeri hareketlilik ve karşılıklı misillemeler hız kesmeden devam ediyor.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), deniz trafiğine açık tehdit oluşturduğu gerekçesiyle İran’a ait insansız hava araçlarını düşürdü. Bunun ardından ABD güçleri, Hürmüz Boğazı'ndaki Goruk ve Keşm Adası'ndaki İran kıyı radar üslerini hava saldırılarıyla hedef aldı. Cumartesi gecesi boğazdaki ticari gemileri tehdit eden iki İran İHA'sı daha ABD ordusu tarafından düşürüldü.

KUVEYT VE BAHREYN HEDEFTE

İran Devrim Muhafızları, Kuveyt ve Bahreyn’deki ABD askeri üslerine yönelik balistik füze saldırıları düzenlediğini duyurdu. Kuveyt ordusu, yerleşim alanları üzerinden geçen 7 balistik füzeyi hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirdiğini, can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştuğunu açıkladı. Bahreyn’de ise saldırı sırasında sirenler çaldı ve halk sığınaklara yönlendirildi.

ÜSLERDE SON DURUM

Tahran’ın ABD üslerini doğrudan vurduğu iddialarına karşılık Amerikan ordusu, füzelerden 6'sının havada önlendiğini, 7'ncisinin ise hedefine ulaşamadan düştüğünü paylaştı.

TRUMP ÜZERİNDEKİ SİYASİ BASKI VE ENERJİ PİYASASI

İran, küresel petrol ticaretinin beşte birinin transit geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapalı tutmaya devam ediyor. Tahran yönetimi, milyarlarca dolarlık dondurulmuş petrol gelirlerine erişim, ihracat yaptırımlarının esnetilmesi ve limanlardaki ABD ablukasının kaldırılmasını talep ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise içeride tırmanma eğiliminde olan benzin fiyatları nedeniyle ciddi bir siyasi baskı altında bulunuyor. NBC News’in "Meet the Press" programında konuşan Trump, İran’ın füze ve İHA üretim altyapısının büyük kısmını imha ettiklerini açıklamıştı. Trump, "Hala füzelerinin yaklaşık yüzde 21 ila 22'sine erişebiliyorlar. Bu küçümsenecek bir sayı değil ancak harekatın ilk başladığı dönemdeki askeri kapasitelerinden çok uzaktalar" demişti.

Savaşın küresel tedarik zincirini bozması petrol fiyatlarını yukarı çekerken dünya genelinde enflasyonu körüklüyor. OPEC+ kaynakları, bölgedeki çatışmaların bazı üyelerin fiziki sevkiyat yapmasını engellemesine rağmen, pazar günü üretimi artırma yönünde yeni bir karara imza atılabileceğini ifade ediyor.

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