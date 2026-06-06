Tarım üretimi yapılan bölgeleri ziyaretinde İran konusunu elen alan ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşma sürecinde sona yaklaştıkları mesajını vererek "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız, ister bir anlaşma yoluyla isterse çok sert bir yöntemle olsun, her halükarda bu gerçekleşecek." dedi. Açıklamalarının devamında iki ülke arasındakileri ‘sadece bir çatışma’ olarak niteleyen Trump, “Bu gerçekten bir savaş sayılmaz.” İfadelerinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, Wisconsin eyaletinde tarım üretimi yapılan bölgeleri ziyaretinde yaptığı konuşmada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Trump, ülkedeki ekonomik durumu düzeltmek için yola çıktıklarını ancak İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için bu ülkeye yönelik askeri eyleme başladıklarını savunarak bu durumun yakında sona ereceği mesajını verdi.

“İRAN’DAN KISA SÜRE İÇİNDE AYRILACAĞIZ”

ABD Başkanı, "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız, ister bir anlaşma yoluyla isterse çok sert bir yöntemle olsun, her halükarda bu gerçekleşecek. Belki en sert yöntemler en kolay yol olabilir ama biz oradan çıkacağız." diye konuştu.

ABD-İran arasında anlaşma kapıda! Trump ‘çok kısa sürede’ dedi, Tahran dan şartlı cevap

“NÜKLEER TEHDİDİ ORTADAN KALDIRMAK ZORUNDAYDIK”

İran'ın nükleer silaha erişmesini engellemek zorunda olduklarını ve bunun için harekete geçtiklerini savunan Trump, "(İran) Nükleer bir tehdidi ortadan kaldırmak zorundaydık. Bunun olmasına izin veremezdik. Kimse bunun olmasını istemiyordu. Bu işi büyük ölçüde hallettik. Göreceksiniz, öyle ya da böyle bu iş bir şekilde sonuçlandı." değerlendirmesini yaptı.

“GERÇEK BİR SAVAŞ SAYILMAZ”

Açıklamalarının devamında İran savaşını ‘bir askeri çatışma’ olarak niteleyen ABD Başkanı, “Bu gerçekten bir savaş sayılmaz.” dedi.

Trump ayrıca, İran'la ilgili sürecin bitmesinin ardından ABD'deki enerji fiyatlarının kısa sürede düşeceğini savunarak Amerikalılardan biraz sabırlı olmalarını istedi.

ABD-İran arasında anlaşma kapıda! Trump ‘çok kısa sürede’ dedi, Tahran dan şartlı cevap

İRAN ANLAŞMA İÇİN ŞART KOŞTU

Öte yandan İran hattından ABD ile anlaşmaya ilişkin açıklama geldi. İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, İran ve ABD arasında muhtemel bir anlaşmanın İran'a ait 24 milyar dolarlık varlığın serbest bırakılmasına bağlı olduğunu belirtti.

ABD-İran arasında anlaşma kapıda! Trump ‘çok kısa sürede’ dedi, Tahran dan şartlı cevap

“ABD’NİN GEÇMESİ GEREKEN BİR SINAV”

Bunu "güven inşa etme" aşaması olarak nitelendiren Rızai, "Eğer (ABD Başkanı Donald Trump) İran ile bir anlaşmaya varmak istiyorsa bu 24 milyar dolar İran'ın Trump'a karşı sahip olmak istediği güvenin bir sınavıdır. Bu ABD'nin geçmesi gereken bir sınavdır. Bu bizim kendi paramız, Amerika'nın parası değil." ifadelerini kullandı.

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