ABD ordusu, İran’ın Kuveyt ve Bahreyn’i hedef alan 7 balistik füze fırlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada "İlk değerlendirmeler, İran tarafından fırlatılan füzelerden 6’sının önlendiğini ve 7. füzenin hedefine ulaşamadığını göstermektedir" denildi.

ABD ordusundan Kuveyt ve Bahreyn’e yönelik son saldırılarla ilgili açıklama yapıldı. ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, saldırıların misilleme amacıyla İran tarafından gerçekleştirildiği doğrulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"İran, CENTCOM’un Hürmüz Boğazı'na doğru fırlatılan 4 adet İran yapımı tek yönlü saldırı İHA’sını düşürmesinden saatler sonra Kuveyt ve Bahreyn'e doğru 7 balistik füze fırlattı"

6 FÜZE ÖNLENDİ, 7'NCİSİ HEDEFE ULAŞAMADI

İlk belirlemelere göre İran saldırılarının hasara yol açmadığı belirtildi. Açıklamanın devamında "İlk değerlendirmeler, İran tarafından fırlatılan füzelerden 6’sının önlendiğini ve 7. füzenin hedefine ulaşamadığını göstermektedir. Şu an itibariyle ABD personeline zarar geldiğine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ve İran'ın Bahreyn'deki ABD 5. Filo karargâhına hasar verdiği yönündeki iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

"CEVAP VERMEYE HAZIR DURUMDAYIZ"

CENTCOM’un teyakkuzda olduğunun altı çizilen açıklamada, "Güçlerimiz, İran'ın sebepsiz saldırganlığına meşru müdafaa kapsamında cevap vermeye devam edecek şekilde hazır durumda beklemektedir" ifadelerine yer verildi. CENTCOM, ayrıca günün erken saatlerinde Goruk ve Keşm adasına düzenlenen ABD saldırılarının görüntülerini yayınladı.

ABD’NİN İRAN’A YÖNELİK SON SALDIRILARI TANSİYONU YÜKSELTMİŞTİ

CENTCOM, Hürmüz Boğazı’na doğru fırlatılan 4 İran İHA’sının düşürüldüğünü ve muhtemel yeni saldırılara karşı savunma amacıyla Goruk ve Keşm adasındaki İran'a ait kıyı gözetleme radar tesislerinin vurulduğunu duyurmuştu. Gelişmelerin ardından Kuveyt ve Bahreyn misilleme şüphesine yol açan yeni saldırıların hedefi olmuştu.

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