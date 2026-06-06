Trump'tan İran yorumu: Gururları nedeniyle anlaşamıyorlar
Trump, İran'ın 'gururu' yüzünden müzakerelerin zaman aldığını ama masaya oturmaktan başka çarelerinin olmadığını söyledi. Süreci Vietnam Savaşı'yla kıyaslayan ABD Başkanı, operasyonlarla Tahran'ın askeri gücünü çökerttiklerini ve füze kapasitesini yüzde 22'ye kadar düşürdüklerini iddia etti.
- Trump, İran liderlerinin "nihayetinde bir anlaşmaya varmaktan başka seçeneklerinin olmadığını" savundu.
- ABD kamuoyunun "İran ile hızla bir anlaşmaya varması gerektiği" yönündeki çağrılarına karşı çıkarak, bu tür süreçlerin yıllar alabildiğini söyledi.
- Süreci Vietnam Savaşı ile kıyaslayarak, kendi ilerlemesinin hızlı olduğunu ifade etti.
- ABD'nin İran'a ait orduları "tamamen yok ettiğini" ve İran'ın "halen bazı füzeleri ve insansız hava araçları olduğunu" iddia etti.
- İnsansız hava aracı fabrikalarının, fırlatma rampalarının ve füze üretim alanlarının çoğunun devre dışı bırakıldığını ancak İran'ın kapasitesinin devam ettiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran ile yürüttüğü kritik müzakerelere dair Amerikan NBC kanalına değerlendirmelerde bulundu.
İran liderlerinin "savaşı sona erdirmek" için ABD ile henüz bir anlaşmaya varamamalarının nedeninin "güçlü" ve "gururlu" olmaları olduğunu belirten Trump, ancak "nihayetinde bir anlaşmaya varmaktan başka seçeneklerinin olmadığını" savundu.
Trump, "Güçlüler, gururlular, asla yapacaklarını düşünmedikleri şeyleri yapmak zorunda kalacaklar. Başka seçenekleri yok ve bu biraz zaman alıyor." ifadelerini kullandı.
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VİETNAM SAVAŞI İLE KIYASLADI
ABD kamuoyunda "İran ile hızla bir anlaşmaya varması gerektiği" yönündeki çağrılara karşı çıkan Trump, "Bu tür şeyler yıllar alır." dedi.
Süreci Vietnam Savaşı ile karşılaştıran Trump, şunları kaydetti:
"Oldukça hızlı ilerliyorum. Üç aydır bu işin içindeyim. Biliyorsunuz, Vietnam 19 yıl sürdü. Üçüncü ayımdayım ve tek yaptıkları 'Vay canına, ne zaman kazanacaksınız?' demek. Eğer Demokrat olsaydım, kimse böyle konuşmazdı ama benim için fark etmez. Buna çok alıştım."
Trump, ABD'nin İran'a ait orduları "tamamen yok ettiğini" ileri sürerek, İran'ın "halen bazı füzeleri ve insansız hava araçları olduğunu" dile getirdi. Donald Trump, şöyle devam etti:
"İnsansız hava aracı fabrikalarının çoğu, fırlatma rampalarının çoğu ve füze üretim alanlarının çoğu devre dışı bırakıldı. Ancak yine de kapasiteleri var. (İran'ın) Bazı füzeleri, bazı insansız hava araçları var. Yüzde olarak belki füzelerinin yüzde 21-22'si diyebilirim. Çok sayıda füze var ama ilk saldırdığımız zamanki gibi değil."