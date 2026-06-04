Mossad'ın, Tahran yönetimini devirmek amacıyla İran muhalifi Kürt gruplara gizlice silah verdiği iddia edildi. İsrail basınına yansıyan habere göre Mossad, operasyonun deşifre olmasına bizzat kendisi izin verdi. Hamas ve Hizbullah'tan ele geçirilen mühimmatların İran muhaliflerine aktarıldığı gizli operasyonda, İsrail'in Tahran'a kendi silahlarıyla darbe vurmayı hedeflediği ortaya çıktı.

Mossad'ın, Tahran yönetimini devirmek için oluşturulan bir plan kapsamında, İran muhalifi Kürt gruplara silah verdiği iddia edildi.

İsrail basınına yansıyan haberde, İran muhalifi Kürt gruplara silah aktarıldığı bilgisinin yayımlanmasına Mossad'ın izin verdiği belirtildi.

HAMAS VE HİZBULLAH SİLAHLARINI VERMİŞLER

Mossad'ın Tahran yönetimini devirmek için oluşturulan bir plan kapsamında İran muhalifi Kürt gruplara silah transferi yaptığı öne sürülen haberde, söz konusu silahların, İsrail'in Hamas ve Hizbullah'tan ele geçirdiği silahlar ve mühimmatlar olduğu iddia edildi.

İran'ı kendi silahıyla vurma planı! Mossad'ın gizli operasyonu İsrail basınında

Haberde, İsrail'in böylece İran'ın silahlarını kendisine karşı kullanmayı hedeflediği savunuldu.

GEÇMİŞTEKİ PLANI ERDOĞAN BOZMUŞTU

Eski İsrail Ordusu İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman, geçen günlerde ABD'de yayın yapan PBS kanalına verdiği röportajda, İsrail'in, Tahran yönetimini devirmek için aralarında terör örgütü PKK uzantılarının da bulunduğu bazı grupların saldırılar başlatması ve eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın başa getirilmesi dahil olmak üzere bir dizi gizli planı yürütmeye çalıştığını iddia etmişti.

İran'ı kendi silahıyla vurma planı! Mossad'ın gizli operasyonu İsrail basınında

Hayman, ABD ve İsrail'in, İran muhalifi Kürt grupları silahlandırarak Tahran yönetimine karşı harekete geçirme planının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna etmesi neticesinde akamete uğradığını söylemişti.

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