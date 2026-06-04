he Wall Street Journal'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, kurmaylarına Amerikan askeri ölmedikçe İran'la topyekun bir savaş başlatmayacağını iletti.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimiyle yürütülen ateşkes sürecinde kırmızı çizgisini belirleyerek yardımcılarına özel olarak, "Amerikan askerleri öldürülmedikçe İran'la topyekun bir savaşı yeniden başlatmayacağını" söyledi.

Trump İran için yeniden kırmızı çizgisini belirledi: O şart gerçekleşmedikçe savaş yok!

BÖLGE BARUT FIÇISI

Nisan ayındaki ateşkese rağmen bu hafta iki ülke, sürecin en zor günlerini geçirdi. İran, bölgedeki Amerikan askeri üslerini ve Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nı füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı, saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti.

ABD Deniz Piyadeleri de abluka kuralları gereği İran limanlarına gidip gelen tankerlere yönelik baskınlarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Temsilciler Meclisi'nde yaptığı açıklamada, misilleme saldırılarının tamamen savunma amaçlı olduğuna işaret ederek, "Onlar gemilere ateş etmezse biz de etmeyiz, ancak cevap vermek zorundayız" ifadeleriyle mevcut durumun topyekun bir savaş anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Trump İran için yeniden kırmızı çizgisini belirledi: O şart gerçekleşmedikçe savaş yok!

TRUMP MUTABAKAT ZAPTINI REDDETTİ

Başkan Trump, Hürmüz Boğazı'nı yeniden ticarete açacak, İran’ın nükleer faaliyetlerini durdurarak zenginleştirilmiş uranyum stokunu ortadan kaldıracak bir savaş sonlandırma anlaşmasını imzalamak üzere olduğunu sık sık dile getirse de acele etmediğini paylaşmıştı.

İki ülke haftalardır 60 günlük bir müzakere takvimi belirleyecek bir "mutabakat zaptı" üzerinde çalışırken, Trump geçtiğimiz Cuma günü İran'ın sunduğu son teklifi geri çevirdi. Danışmanlarına Tahran'ın sürecin başında ciddi tavizler vermesi gerektiğini söyleyen Trump, "Tango iki kişiyle yapılır. Başka bir konuda onlara çok sert vurdum, onlar da buna karşılık verdiler" diyerek barış görüşmelerinin kendi şartlarında ilerlemesini istiyor. İran kanadı ise müzakere masasına oturmak için ABD tarafından dondurulan varlıklarının serbest bırakılmasını şart koşuyor.

Trump İran için yeniden kırmızı çizgisini belirledi: O şart gerçekleşmedikçe savaş yok!

NETANYAHU ÇIKMAZI

Ateşkes görüşmelerini tehdit eden en büyük unsurlardan biri de İsrail- Lübnan saldırısı oldu. İran, nükleer müzakerelerin başlaması için Lübnan'daki çatışmaların durmasını talep ederken, Trump’ın İsrail Başbakanı Netanyahu’ya ateş püskürdü.

Trump, diplomatik süreci baltalamaması için Netanyahu'dan Beyrut'ta planlanan askeri harekatı derhal iptal etmesini istedi. Netanyahu ise CNBC’ye verdiği demeçte, "Hizbullah'ı silahsızlandırmak başkanla ortak hedefimiz" diyerek Çarşamba günü ABD ile yapılan görüşmelerin ardından Lübnan hükümetiyle ateşkesi yenilemeyi kabul etti.

TRUMP'IN İKİLEMİ: ZAMAN MI, AĞIR TAVİZ Mİ?

28 Şubat’ta başlayan çatışmaların 6 haftadan fazla sürmeyeceğini vadeden Trump yönetimi, gelinen noktada ciddi bir sıkışmışlık içinde.

ABD basınına konuşan yetkililer İran'ın ekonomik sorunlara rağmen teslim olmadığını ve Trump'ın da dur-kalk diplomasisinden sıkıldığını açıkladı.

Önündeki seçenekler ise oldukça riskli. Ya Hürmüz Boğazı'nı çabucak açmak adına İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğine dair ucu açık ve zayıf bir taahhüdü kabul edecek ya da İran üzerindeki ekonomik ablukayı aylar boyunca sürdürerek Tahran'ın tamamen geri adım atmasını bekleyecek.

Trump şimdilik askeri tehditleri ile "anlaşma yakın" iddiaları arasında gidip gelerek net bir seçim yapmaktan kaçınmaya devam ediyor.

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