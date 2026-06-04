ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir programda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair basına sızan 'azarlama ve bağırma' iddialarını doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bir Youtube kanalında yayınlanan röportajında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik saldırgan politikalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Kamuoyunda ses getiren ve ABD basını tarafından gündeme taşınan iddialarda, Trump'ın telefon görüşmesi sırasında Netanyahu'ya, "Aklını mı kaçırdın? Ne yapmaya çalışıyorsun? Seni hapse girmekten ben kurtardım" şeklinde sert ifadeler kullandığı belirtilmişti.

TRUMP AZARLADIĞINI İTİRAF ETTİ

Programda bu iddiaların doğrudan sorulması üzerine ABD Başkanı Trump, Netanyahu ile bu şekilde konuştuğunu açık açık itiraf etti. "Evet, bunu yaptım." diyen Trump, "Kızgın olduğumu söyleyemem. Lübnan'la sürekli kavga etmesinden biraz rahatsız oldum." ifadelerini kullandı.

Trump, Netanyahu'yu azarladığını itiraf etti!

NE OLMUŞTU?

ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde Trump'ın Lübnan’la gerilimi tırmandırdığı için Netanyahu’ya öfkelendiğini duyurmuştu. İsrail'in Lübnan'da orantısız güç kullanmasının İran’la ateşkesi uzatma çabalarını zorlaştırdığını vurgulayan Trump’ın Netanyahu’ya "Sen kahrolası bir delisin" dediği öne sürülmüştü.

"BEN OLMASAYDIM HAPİSTE OLURDUN"

Trump’ın ayrıca, Netanyahu’ya hakkındaki yolsuzluk davasını ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un kendisini affetmesi için yaptığı çağrıları hatırlatarak, "Ben olmasaydım hapiste olurdun. Arkanı kolluyorum. Herkes senden nefret ediyor. Bu yüzden herkes İsrail’den nefret ediyor. Ne yaptığını sanıyorsun?" dediği iddia edilmişti. Netanyahu’nun ise, "Tamam, tamam, her şeyin yolunda olduğundan emin olun" cevabını verdiği belirtilmişti.

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