ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi seçmenle buluşmasında konuşurken ilginç anlar yaşandı. Trump'ın konuşma yaptığı sırada arkasında bulunan bir kişinin taklidini yaptığı anlar kameralara yansıdı ve kısa sürede gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde Cumhuriyetçi seçmenle buluşmasında İran'a yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın saldırılarında hayatını kaybeden ABD askerlerinden üzüntüyle bahseden Trump, "Bugün, İran'la çatışmada hayatını kaybeden 4 kahramanımızın cenazelerini teslim aldık." dedi.

"İRAN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR"

Trump, "İranlılar anlaşma yapmak istiyor ama henüz buna hazır değiller, yakında hazır olacaklar." ifadelerini kullandı. Hayatını kaybeden askerin ailesini beraberinde Air Force One uçağıyla konuşma yaptığı Georgia eyaletine getirdiğini anlatan Trump, salonda hazır bulunan ailenin üzüntüsünü paylaştığını söyledi.

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"HÜRMÜZ BOĞAZI'NA İHTİYACIMIZ YOK AMA GEREĞİNİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalara işaret ederek, "Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok ama gereğini yapmak zorundayız. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyiz." yorumunu yaptı.

Konuşmasında iç politikaya da değinen Trump, ABD'deki son başkanlık seçimlerinde oy tercihleri yüzünden Demokratları eleştirdi.

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TRUMP KONUŞURKEN İLGİNÇ ANLAR YAŞANDI

Öte yandan Trump'ın konuşma yaptığı sırada arkasında bulunan bir kişinin taklidini yaptığı anlar kameralar tarafından görüntülendi. O anlar kısa sürede dünyada gündem oldu.

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