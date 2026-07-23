ABD'nin İran'ın Huzistan eyaletine düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran devlet televizyonunda yer alan Huzistan Valiliği açıklamasına göre, İran ile Irak arasında bulunan Şelemçe sınır kapısındaki yolcu terminali ABD füzeleri ile vuruldu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu terminalde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve sınır kapısının geçişlere açık olduğu kaydedildi.

Öte yandan eyalete bağlı Endimeşk kenti yakınlarındaki bir noktanın da ABD'ye ait füzelerce hedef alındığı belirtildi.

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