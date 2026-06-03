EFES-2026 Tatbikatı'nda Türk savunma sanayisinin gövde gösterisi yapması ve otonom su altı aracı KILIÇ'ın Yunan subaylarca hayranlıkla incelenmesi sonrası Yunan basını, uçuş testleri süren yerli elektronik harp uçağı Hava SOJ'un sadece Atina'yı değil, İsrail'i de ciddi şekilde düşündürdüğünü itiraf etti.

Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayii hamleleri Ege’nin karşı kıyısında yankılanmaya devam ediyor.

EFES 2026 Tatbikatı kapsamında sergilenen otonom su altı aracı KILIÇ, Yunan askeri personeli tarafından hayranlıkla incelenirken, uçuş testlerine başlayan Türk elektronik harp uçağı Hava SOJ, Yunan basınında "Atina ve Kudüs'ü düşündüren büyük bir güç" olarak manşetlere taşındı.

YUNAN SUBAYLAR ASELSAN STANDINDA KILIÇ’I İNCELEDİ

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çok uluslu EFES 2026 Tatbikatı, sadece askeri manevralarla değil, eş zamanlı düzenlenen savunma sanayii sergisiyle de küresel ölçekte gövde gösterisine dönüştü. Serginin en çok konuşulan ve sembolik anlarından biri, tatbikata katılan Yunan askeri personelinin ASELSAN standını ziyaret etmesi oldu.

Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz’in değişen güvenlik dinamiklerinde asimetrik bir güç unsuru olarak öne çıkan, Türkiye’nin ilk kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ, Yunan subaylar tarafından büyük bir hayranlık ve dikkatle incelendi.

2026’da ilk kez tanıtılan KILIÇ ürün ailesi, düşük görünürlük profili, yüksek hassasiyetli imha yeteneği ve sürü operasyon kabiliyetiyle "Mavi Vatan'ın yeni vurucu gücü" olarak tasarlandı.

Özellikle orta sınıf kategorisindeki KILIÇ 200, İnsansız Deniz Araçlarından (İDA) bırakılabilme özelliği, su üstü termal/IR kameraları ve yüksek patlayıcı miktarıyla sahada büyük bir asimetrik üstünlük sunuyor.

Yunan basını manşetten duyurdu: Türkiye’nin yeni silahı sadece Atina’yı değil Netanyahu da düşündürüyor

HAVA SOJ SON DÜZLÜKTE: YUNAN UÇAKLARI İÇİN ZAMANLA YARIŞ

Türkiye'nin havada elektronik harp çağını başlatacak olan yerli Hava SOJ (Standoff Jamming) programı da son düzlüğe girdi. Bombardier Global-6000 jetine entegre edilen ve 2026’nın başlarında uçuş testlerine başlayan bu devasa platform, Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. yıldönümü videosunda ilk kez görücüye çıktı. Güvenli mesafelerden düşman hava savunma radarlarını kör etme, gürültü yayınlarıyla komuta kontrol döngüsünü felç etme ve dost jetler için güvenli koridorlar açma yeteneğine sahip olan sistemin 2027 yılında hizmete girmesi bekleniyor. Pakistan ve Suudi Arabistan ise bu sisteme şimdiden göz dikmiş durumda.

Yunan basını manşetten duyurdu: Türkiye’nin yeni silahı sadece Atina’yı değil Netanyahu da düşündürüyor

YUNAN BASINI İTİRAF ETTİ: "SADECE ATİNA'YI DEĞİL, İSRAİL'İ DE DÜŞÜNDÜRÜYOR"

Türk savunma sanayiinin ulaştığı bu üstün teknoloji seviyesi karşısında Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türk projelerine hayranlığını gizleyemezken satır aralarında büyük bir endişeyi dile getirdi. Yunan basını, Türkiye'nin elektronik harp, gezici mühimmat ve balistik füze yeteneklerini şu çarpıcı ifadelerle analiz etti:

"Türk Elektronik Harp Uçağı (Hava SOJ) artık son düzlükte. Bu sistemin hizmete girmesi Türkiye'ye erken ihbar, istihbarat toplama ve karmaşık hava harekatları yürütme konularında çok önemli bir stratejik avantaj sağlayacak. Türkiye'nin bu üstün kabiliyetleri, kamikaze insansız hava araçları ve balistik füzelerin geliştirilmesiyle birleştiğinde, sadece Atina'yı değil, İsrail de ciddi şekilde düşündürmekte."

Yunan basını manşetten duyurdu: Türkiye’nin yeni silahı sadece Atina’yı değil Netanyahu da düşündürüyor

Atina basınında ayrıca Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin 2008 yılından beri elinde bulundurduğu hava taşınabilir erken uyarı ve kontrol sisteminin (ASEPE) 2021'den bu yana teknik bakım, destek ve güncelleme sözleşmelerinden yoksun olduğu, kullanılabilirlik konusunda ciddi sorunlar yaşadığı ve Türk Hava Kuvvetleri karşısında zamanla yarıştığı itiraf edildi.

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