Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı son videoda en net görüntüleriyle kayıtlara geçen ve tamamen yerli ASELSAN elektronik harp sistemleriyle donatılan uzaktan karıştırma uçağı HAVA SOJ'un, tüm ambargolara rağmen seri üretim aşamasına gelerek bu yılın sonunda göklerdeki yerini alacağı açıklandı.

Dünyada sadece birkaç ülkenin işletebildiği özel menzil dışı uzaktan karıştırma uçağı HAVA SOJ, en net görüntüleriyle ilk kez kamuoyuna yansıdı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Hava Kuvvetleri'nin 115. yıl dönümü videosunda paylaşılan görsellerde, tamamen yerli imkanlarla üretilen ASELSAN elektronik savaş sistemleri ile donatılmış ve bu doğrultuda modifiye edilmiş Bombardier Global 6000 tipi platform kayıtlara geçti.

Çeşitli yabancı ambargolara ve çetrefilli süreçlere sahne olan proje, Türk mühendislerinin kararlı adımlarıyla seri üretim aşamasına geldi. Gelişmiş sistem entegrasyonu başarıyla tamamlanan platformun ilk teslimatlarının ise bu yılın sonuna kadar gerçekleştirilmesi bekleniyor.

HAVADAN UZAKTAN KARIŞTIRMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Askeri literatürde "Stand-Off Jammer" yani uzaktan karıştırma anlamına gelen HAVA SOJ, adından da anlaşılacağı üzere hasım unsurların müdahale edemeyeceği riskli alanların dışından, yani güvenli bir mesafeden görevini icra ediyor.

Projede askeri kargo uçakları yerine sivil iş jetlerinin tercih edilmesinin arkasında ise platformların yüksek irtifalara ve hızlara çok daha kısa sürede ulaşabilmesi ve uzun süreler havada kalabilmesi yatıyor.

Tasarımsal ve donanımsal mühendislik problemlerinin yerli kabiliyetlerle çözülmesiyle ortaya çıkarılan HAVA SOJ, hem elektronik destek hem de elektronik taarruz görevlerini tek bir gövdede birleştiren bütünleşik bir elektronik harp görev uçağı olarak hizmet verecek.

DÜŞMANIN GÖZÜNÜ KÖR KULAĞINI SAĞIR EDECEK KABİLİYETLER

Entegre edilen sistemler sayesinde HAVA SOJ, sınır ötesinden düşmanın adeta gözünü kör, kulaklarını sağır ve iletişimini kopuk bir hale getirebilecek güce sahip bulunuyor. Uçakta yer alan elektronik destek ekipmanları ile uzaktan hasımların radar ve muhabere sistemleri kesintisiz olarak dinlenip takip edilirken, elektronik taarruz donanımları ile bu sistemlerin karıştırılması ve aldatılması mümkün kılınıyor. Sonuç olarak, bu operasyonel kabiliyetler sayesinde karşı tarafın hava savunma yetenekleri tamamen köreltiliyor ve dost unsurların düşman hava sahasında güvenli bir şekilde görev yapmasının önü açılıyor.

ÇELİK KUBBE İÇİN GÖKTEKİ YENİ GÜÇ ÇARPANI

Barış döneminde muazzam bir caydırıcılık unsuru olacakuçaklar, savaş zamanında ise TSK'nın sahadaki bütünsel etkinliğine çok ciddi katkılar sunarak adeta oyun değiştirici bir güç çarpanı haline gelecek.

Gelişmiş elektronik harp kabiliyetlerinin gökyüzüne taşınması askeri doktrinler açısından bir kırılma noktası teşkil ederken, kara, deniz ve hava unsurlarının müşterek görev kabiliyetini artırarak "Çelik Kubbe" adı verilen entegre hava savunma yapısını daha da tahkim edecek.

Sadece bir uçak değil yazılımları, donanımları ve yer destek unsurlarıyla parayla satın alınması neredeyse imkansız bir ekosistemi temsil eden HAVA SOJ'un, gelecekte müttefik, dost ve kardeş ülkelerle paylaşılması potansiyeliyle Ankara'nın küresel askeri diplomasisinde elini güçlendirecek stratejik bir ihraç kozuna dönüşmesi öngörülüyor.

115. YIL KLİBİNDE BÜYÜK SÜRPRİZ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının 115. kuruluş yıl dönümünü hazırlanan videoyla kutladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"115 yıldır Türk milletinin gökyüzündeki sarsılmaz gücü, gök vatanın yılmaz bekçisiyiz. Şanlı tarihi, üstün fedakarlığı ve kahraman personeliyle milletimizin gururu olan Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşunun 115'inci yıl dönümünü kutluyor, görev başındaki tüm personelimize başarılar diliyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Göklerdeki gücümüz daim olsun."

Paylaşımdaki videoda ise Türk Hava Kuvvetlerinin faaliyetlerinden görüntüler yer aldı.

