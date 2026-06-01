Bilecik’te yetiştirilen kirazlar, Deresakarı köyünde açık artırmayla satılıyor. Fiyatları 40 liradan 330 liraya kadar çıkan kirazları almak için İstanbul, Bursa ve Eskişehir'den gelen var.

Bilecik’te Deresakarı köyünde üretilen "Karabodur", "Seyfettin", "Napolyon" ve "Vink" cinsi kirazlar, çiftçiler tarafından yıllardır açık artırma usulüyle satılıyor. Alıcıların güzelliğine göre ortalama 5 kilogram ağırlığındaki kirazların fiyatları 40 liradan satışa çıkıyor, 330 liraya kadar çıkıyor.

40 liradan başlıyor 330 liraya kadar çıkıyor! Kirazda açık artıma usulü… İstanbul, Bursa ve Eskişehirden gelen var

AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ

Geçen yıl don olayından dolayı mahsul alamadıklarını belirten üretici Aykut Atılgan, “Bu yıl mahsulümüz bol. İnşallah fiyatlar da iyi olur, emeğimizin karşılığını alırız. İhale usulü satış yapıyoruz. Biz de topladıklarımızı götüreceğiz hale ve ihaleye gireceğiz" dedi.

Üretici Ali Açıkgöz ise kilogramını 50 liradan 200 kilogram kirazını ihaleyle sattığını söyledi.

“FİYATLAR YÜKSELİYOR”

Deresakarı Köyü Muhtarı Nizamettin Çevik şöyle konuştu:

Şu an üreticilerimiz memnun. Alıcılarımız da dışarıdan geliyor. İhalelere giriyoruz. 40 liradan 330 liraya kadar kirazımız gitti. Fiyatlardan memnunuz. Alıcılarımız genellikle İstanbul, Bursa ve Eskişehir'den geliyor. Ne kadar ihaleye giren olursa o kadar iyi oluyor. Açık artırmayla fiyatlar yükseliyor. Bazen açık artırmada kızışmalar oluyor ama o da güzel, çünkü fiyatlar yükseliyor.

