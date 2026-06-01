Küresel piyasalardaki yapay zekâ ve teknoloji rallisi, dünyanın en zenginlerinin servetini rekor seviyeye taşıdı! Forbes, Haziran 2026 milyarderler listesini güncelledi. Sadece bir ayda milyarderler kulübünün toplam serveti 220 milyar dolar birden arttı. Geçen ayın birincisi bu ay da zirvedeki yerini açık ara korurken, devlerin savaşında kartlar yeniden dağıtıldı. İşte dünyanın en zengin ilk 10 ismi ve dudak uçuklatan servetleri!

Steve Ballmer 10 - STEVE BALLMER – MICROSOFT RÜZGARIYLA İLK 10'U KAPATIYOR Microsoft'un eski CEO'su ve ünlü spor yatırımcısı 70 yaşındaki Steve Ballmer, şirketin OpenAI ve yapay zekâ yatırımlarının meyvesini toplamaya devam ediyor. Geçen aya göre servetini 11 milyar dolar artıran Ballmer, 141 milyar dolarlık net varlığıyla dünyanın en zengin ilk 10 insanı listesini tamamlıyor. Net Servet: 141 Milyar Dolar (Geçen aya göre 11 Milyar Dolar artış)

9- BERNARD ARNAULT VE AİLESİ – LÜKS TÜKETİMİN KÜRESEL İMPARATORU Teknolojinin amansız yükselişine lüks tüketim dünyasından meydan okuyan Fransız iş insanı Bernard Arnault, listenin en üst sıralarındaki yerini koruyor. Dünyanın en büyük lüks tüketim grubu olan LVMH çatısı altındaki 70'ten fazla küresel marka, Çin ve ABD pazarlarındaki yüksek satış grafiğiyle Arnault ailesini zirve ortağı yapmaya devam ediyor. Serveti: 148 milyar dolar (geçen aya göre 5 milyar dolar artış)

Şirket: LVMH (Louis Vuitton, Dior, Moët & Chandon)

Jensen Huang 8- JENSEN HUANG – YAPAY ZEKÂ ÇİPLERİNİN MUTLAK HAKİMİ Dünyadaki yapay zekâ devriminin arkasındaki ekran kartı ve çip üreticisi Nvidia'nın lideri Jensen Huang, yükselişini sürdürüyor. 63 yaşındaki Huang, yarı iletken sektöründeki tekel pozisyonu sayesinde servetine bu ay da 9 milyar dolar ekleyerek 182 milyar dolara ulaştı ve listenin 8. sırasına yerleşti. Net Servet: 182 Milyar Dolar (Geçen aya göre 9 Milyar Dolar artış)

Mark Zuckerberg 7- MARK ZUCKERBERG – META EVRENİ VE YAPAY ZEKÂ SIÇRAMASI Sosyal medya devi Meta'nın yapay zekâ entegrasyonları ve Llama dil modellerinin küresel başarısı, Mark Zuckerberg’i listenin üst sıralarına perçinledi. Instagram ve Threads platformlarının reklam gelirlerindeki rekor büyüme, genç milyarderin servetini 220 milyar dolar sınırına kadar dayadı. Serveti: 217 milyar dolar (geçen aya göre 7 milyar dolar artış)

Şirket: Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp)

Michael Dell 6- MICHAEL DELL – YAPAY ZEKÂ DONANIMLARIYLA DEV SIÇRAMA 61 yaşındaki Michael Dell, veri merkezleri ve yapay zekâ sunucularına olan küresel talep patlamasını en iyi değerlendiren isim oldu. Şirketi Dell Technologies'in hisselerindeki tarihi ralli sayesinde servetini bir ayda 67 milyar dolar artıran iş insanı, 244 milyar dolarla dünyanın en zengin 6. ismi unvanını aldı. Net Servet: 244 Milyar Dolar (Geçen aya göre 67 Milyar Dolar artış)

Larry Ellison 5- LARRY ELLISON – YAZILIM DEVİNİN GİZLİ GÜCÜ Veri tabanı ve kurumsal yazılım devi Oracle’ın kurucu ortağı Larry Ellison, yapay zekâ şirketlerinin bulut veri merkezlerine olan devasa talebi sayesinde servetine servet kattı. Şirketin hisselerinde yaşanan ralli, Ellison'ı dünyanın en zengin ilk 5 insanı arasında tutuyor. Serveti: 276 milyar dolar (geçen aya göre 71 milyar dolar artış)

Jeff Bezos 4- JEFF BEZOS – E-TİCARET VE BULUT TEKNOLOJİSİYLE TAKİPTE Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, küresel e-ticaret hacminin büyümesi ve Amazon Web Services (AWS) bulut teknolojilerinin yapay zekâ altyapılarına öncülük etmesiyle gücünü koruyor. 270 milyar dolar barajının üzerinde tutunmayı başaran Bezos, Blue Origin havacılık şirketiyle de uzay yarışında Elon Musk'ın en büyük rakiplerinden biri konumunda. Serveti: 277 milyar dolar (geçen aya göre 5 milyar dolar artış)

Sergey Brin 3- SERGEY BRIN – GOOGLE TEKNOLOJİSİNİN DİĞER YARISI Larry Page ile birlikte Google'ı kuran Sergey Brin, Haziran 2026 listesinde dünyanın en zengin 3. insanı olarak yer alıyor. Günlük yönetimden çekilmiş olsa da Alphabet’in en büyük hissedarlarından biri olan Brin, yapay zekâ ve geleceğin teknolojileri üzerine gizli Ar-Ge projelerine liderlik etmeyi sürdürüyor. Serveti: 285 milyar dolar (geçen aya göre 4 milyar dolar düşüş)

Larry Page 2- LARRY PAGE – YAPAY ZEKÂ ÇAĞINDA İKİNCİ SIRADA Google'ın kurucu ortaklarından 53 yaşındaki Larry Page, mayıs ayında yaşanan 4 milyar dolarlık ufak bir kayba rağmen dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda. Google'ın çatı şirketi Alphabet üzerinden küresel teknoloji ve yapay zekâ yatırımlarına yön veren Page, 309 milyar dolarlık servetiyle yerini sağlam tutuyor. Net Servet: 309 Milyar Dolar (Geçen aya göre 4 Milyar Dolar düşüş)

Elon Musk 1- ELON MUSK – TRİLYON DOLAR SINIRINA KOŞUYOR 54 yaşındaki dahi girişimci Elon Musk, listenin zirvesinde adeta kendi ligini kurdu. Geçen aya göre servetini tam 53 milyar dolar birden artıran Musk, 835 milyar dolarlık devasa gücüyle trilyon dolarlık ilk insan olma unvanına her gün bir adım daha yaklaşıyor. SpaceX ve Tesla'nın küresel piyasalardaki mutlak hakimiyeti, onu erişilemez bir noktaya taşıdı. Net Servet: 835 Milyar Dolar (Geçen aya göre 53 Milyar Dolar artış)

