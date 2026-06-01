Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final serisinde heyecan doruğa çıkıyor. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'i karşı karşıya getirecek kritik mücadele öncesinde basketbolseverler maçın yayın bilgilerini, başlangıç saatini ve serinin formatını araştırıyor.

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yolundaki en önemli eşleşmelerden biri olan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes serisi başlıyor. Normal sezonun ardından play-off'ta yolları kesişen iki dev ekip, finale yükselme hedefiyle parkeye çıkarken gözler ilk maçın detaylarına çevrildi.

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Basketbolseverlerin merakla beklediği mücadele beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final serisi)

Serinin ilk randevusuna ev sahipliği yapacak Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, hem televizyon yayını hem de beIN Sports'un dijital platformları üzerinden takip edilebilecek. Finale yükselmek isteyen iki takımın mücadelesi, sezonun en kritik eşleşmelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Beko, çeyrek finalde Safiport Erokspor'u geçerek yarı finale yükseldi. Anadolu Efes ise Türk Telekom karşısında aldığı iki galibiyetle son dört takım arasına kalmayı başardı. Yarı final serisi üç galibiyet üzerinden oynanacak. Seriyi kazanan ekip, finalde Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final serisi)

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes karşılaşması bugün saat 20.00'de başlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadelede hakem üçlüsü olarak Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu ve Uğur Akyıldız görev yapacak.

İki takım sezon boyunca ortaya koydukları performansla dikkat çekti. Fenerbahçe Beko normal sezonu zirvede tamamlarken, Anadolu Efes ise dördüncü sıradan play-off'a girerek yarı finale kadar yükseldi. İlk maçın sonucu, serinin geri kalan bölümleri açısından önemli avantaj sağlayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası