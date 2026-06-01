A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynayacağı Türkiye-Kuzey Makedonya karşılaşması öncesinde gözler yayın bilgilerine çevrildi. Futbolseverler, milli maçın hangi kanalda yayınlanacağını, şifresiz nereden izlenir ve karşılaşmanın saatini araştırıyor.

Dünya Kupası öncesindeki hazırlık sürecini sürdüren A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geliyor. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip sahaya çıkmaya hazırlanırken, Türkiye-Kuzey Makedonya milli maçının yayın bilgileri ve mücadeleye ilişkin detaylar gündemdeki yerini koruyor.

TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dünya Kupası öncesinde takımın son durumunu görmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi televizyon üzerinden canlı takip edebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan program kapsamında oynanacak karşılaşma, milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ilk ciddi sınavlarından biri olarak görülüyor. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadro tercihleri ve sahaya yansıtacağı oyun planı da futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Türkiye-Kuzey Makedonya hazırlık maçı atv ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon yayınının yanı sıra kanalın dijital yayın platformları üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler de yayın akışını kontrol ediyor.

Milli takımın Dünya Kupası öncesindeki hazırlık süreci büyük ilgi görürken mücadeleyi stadyumdan takip etmek isteyen taraftarlar için de bilet satışları Passo üzerinden gerçekleştirildi. Karşılaşmanın Kadıköy'de oynanacak olması nedeniyle tribünlerde yoğun katılım bekleniyor.

TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Kuzey Makedonya hazırlık maçı 1 Haziran 2026 Pazartesi günü oynanacak. Chobani Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadelede ilk düdük saat 20.30'da çalacak.

A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşmanın ardından Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ikinci özel maçına çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, 7 Haziran'da ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşı karşıya gelecek ve ardından turnuva hazırlıklarını sürdürmek üzere kamp programına devam edecek.

