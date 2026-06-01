Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve İstanbul Valiliği himayelerinde düzenlenen "İstanbul Sıfır Atık Haftası", 1-7 Haziran tarihleri arasında megakenti küresel bir çevre hareketinin merkezi haline getirmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Sıfır Atık Hareketi Kurucusu ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan’ın vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, İstanbul’u "Sıfır Atık Başkenti" yapma hedefiyle dev bir çevre seferberliği başlattı. 1-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "İstanbul Sıfır Atık Haftası", sürdürülebilir yaşam kültürünü toplumun her kesimine yaymayı amaçlayan yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

KÜRESEL BİR MARKA DOĞUYOR

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, organizasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede en büyük motivasyonlarının İstanbul'u "Sıfır Atığın Başkenti" yapmak olduğunu vurguladı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün güçlü destekleriyle harekete geçtiklerini belirten Ağırbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlıktan spora, enerjiden sanayiye kadar pek çok farklı sektörde paydaşlarımızla el ele vererek İstanbul'un tamamında sıfır atık bilincini uyandıracak devasa bir etkinlik başlattık. Bu büyük organizasyonla hedefimiz; hem medeniyetimizin kalbi İstanbul'u dünyanın gıpta ile bakacağı bir merkez haline getirmek hem de 'İstanbul Sıfır Atık Haftası' ismini küresel ölçekte tescilli yeni bir marka olarak tüm dünyaya yaymaktır."

39 İLÇEDEN 1500'Ü AŞKIN PROJE BAŞVURUSU

Bu yıl ilk kez düzenlenen organizasyon, megakentin 39 ilçesinde de büyük yankı uyandırdı. Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 1500'den fazla proje başvurusu alındı. Hafta boyunca çevre eğitimlerinden geri dönüşüm uygulamalarına, farkındalık kampanyalarından saha çalışmalarına kadar çok geniş bir yelpazede faaliyetler yürütülecek. Vatandaşlar, ilçe bazındaki tüm bu programların detaylarına ve etkinlik takvimine istanbulsifiratikhaftasi.org adresi üzerinden tek bir merkezden ulaşabilecek.

DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL’DAKİ "SIFIR ATIK FORUMU"NDA OLACAK

Haftanın en prestijli etkinliklerinden biri olan ve 5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu, küresel çevre diplomasisinin kalbini İstanbul'da attıracak.

Foruma dünya genelinde 183 ülkeden kayıt yapılırken; 120’nin üzerinde bakan, 200’den fazla belediye başkanı, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve çevre uzmanları bir araya gelecek. Forumda döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, iklim dostu üretim modelleri ve sıfır atığın geleceği masaya yatırılacak. Öte yandan, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı'nın (UN-Habitat) sıfır atık çalışmalarına yönelik küresel merkezini İstanbul'da kurmasıyla, kentin uluslararası bir çekim merkezi olma hedefi daha da güçlendi.

FESTİVALDE "ENERJİ VERİMLİLİĞİ" TEMASI VE ÜNLÜ İSİMLER

4-7 Haziran tarihleri arasında yine Atatürk Havalimanı ev sahipliğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenecek Sıfır Atık Festivali ise çevre bilincini kültür ve sanatla buluşturacak.

Ana tema enerji verimliliği: Bu yılki ana teması "Enerji Verimliliği" olan festivalde; karbon ve su ayak izi ölçüm alanları, sıfır atık müzesi, sanal gerçeklik deneyimleri ve çocuk atölyeleri yer alacak.

Sıfır atık mutfak: Gıda israfının önlenmesine yönelik pratik yöntemler ve sürdürülebilir gastronomi örnekleri ziyaretçilerle paylaşılacak.

Yıldızlar geçidi: Festival alanı dev konserlere sahne olacak. Hafta kapsamında Ceza, Sefo, Buray, Rafet El Roman, Sinan Akçıl, Emre Aydın ve Poizi gibi ünlü sanatçılar İstanbullularla buluşarak çevre hareketine müzikle destek verecek.

Ekonomik kalkınma, toplumsal refah ve gelecek nesillerin yaşam kalitesi adına hayati bir dönüm noktası olarak görülen İstanbul Sıfır Atık Haftası, 7 Haziran'a kadar tüm hızıyla devam edecek.

