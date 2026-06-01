ABD Merkez Komutanlığı, Kuveyt'te konuşlu Amerikan birliklerini hedef alan İran'a ait iki balistik füzenin başarıyla engellendiğini açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Kuveyt’te konuşlu Amerikan askeri unsurlarını hedef alan İran kaynaklı iki balistik füzenin hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini, olayda herhangi bir zayiat yaşanmadığını duyurdu.

Dün gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, taraflar arasında devam eden ateşkes sürecine rağmen füzelerin havada imha edildiği, askeri üslerde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

PERSONEL ZARAR GÖRMEDİ

Askeri yetkililer, Kuveyt'teki üsleri hedef alan saldırı girişimi neticesinde bölgede görevli hiçbir Amerikan personelinin zarar görmediğini ve herhangi bir zayiat yaşanmadığını teyit etti.

ATEŞKES DEVAM EDİYOR

CENTCOM, bölgedeki askeri hareketliliğe rağmen diplomatik sürecin korunduğuna işaret ederek, sosyal medya ve resmi kanallar üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ABD Merkez Komutanlığı tetikte olmaya devam ediyor ve devam eden ateşkesi desteklerken, güçlerimizi İran'ın saldırganlığından korumaya devam edecek."

