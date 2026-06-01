A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasının hakemi belli oldu. İstanbul'da oynanacak mücadelede düdük çalacak isim José Luis Munuera Montero olacak. Karşılaşmaya geri sayım başlarken ''Türkiye-Kuzey Makedonya maçı hakemi Jose Luis Munuera kimdir, nereli, hangi maçları yönetti?'' soruları gündeme getirildi.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında sahaya çıkacak olan Ay-Yıldızlı ekip, Kuzey Makedonya karşısında önemli bir sınav verecek. Karşılaşmanın hakem kadrosunda İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera'nın yanı sıra yardımcı hakemler Diego Barbero ve Alfredo Rodriguez Moreno yer alacak. Dördüncü hakem olarak ise Alejandro Quintero González görev yapacak. Peki, Türkiye-Kuzey Makedonya maçı hakemi Jose Luis Munuera kimdir, nereli, hangi maçları yönetti?

19 Mayıs 1983 tarihinde İspanya'nın Jaen kentinde doğan Jose Luis Munuera, uzun yıllardır profesyonel hakemlik kariyerini sürdürüyor. Futbol hakemliğine İspanya'nın alt liglerinde başlayan Munuera, gösterdiği performansla üst klasmanlara yükselmeyi başardı.

2010 yılında Segunda Division B'de görev almaya başlayan İspanyol hakem, 2013 yılında Segunda Division'da maç yönetmeye başladı.

La Liga'daki ilk maçını 22 Ağustos 2016 tarihinde Celta Vigo ile Leganes arasında yöneten Munuera, sonraki yıllarda İspanyol futbolunun önemli karşılaşmalarında düdük çaldı. Başarılı performansının ardından 2019 yılında FIFA kokartı alarak uluslararası organizasyonlarda görev yapma hakkı kazandı.

JOSE LUIS MUNUERA YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Jose Luis Munuera kariyeri boyunca 360'tan fazla profesyonel karşılaşmada görev aldı. İspanya futbolunda uzun yıllardır maç yöneten hakem Türk takımlarımızın maçlarında da düdük çalmıştı.

Munuera'nın yönettiği Türk takımlarının maçları:

8 Ağustos 2019 - UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu: Sparta Prag - Trabzonspor maçı 2-2

6 Ekim 2022 - UEFA Konferans Ligi Grup Aşaması: Sivasspor - Ballkani 3-4

31 Ağustos 2023 - UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu: Adana Demirspor-Genk 4-5 (Penaltı)



La Liga: 192 maç

La Liga 2: 60 maç

İspanya Kral Kupası: 40 maç

Segunda División B Grup IV: 14 maç

Segunda División B Grup III: 11 maç

Segunda División B Grup I: 10 maç

Dostluk Maçları: 5 maç

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 4 maç

U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: 4 maç

UEFA Avrupa Ligi Elemeleri: 3 maç

UEFA Konferans Ligi Elemeleri: 3 maç

İspanya Süper Kupası (Supercopa): 3 maç

UEFA Konferans Ligi: 2 maç

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri: 2 maç

La Liga 2 Yükselme Play-Offları: 2 maç

UEFA Gençlik Ligi: 1 maç

Suudi Arabistan Pro Ligi: 1 maç

Mısır Premier Ligi: 1 maç

Segunda División B Grup II: 1 maç

Kıbrıs Ligi: 1 maç

La Liga Yükselme Play-Offları: 1 maç

