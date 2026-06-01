2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımımız turnuva öncesindeki hazırlık sürecine İstanbul'da başlıyor. Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası öncesindeki ilk özel maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. İşte, Türkiye-Kuzey Makedonya maç kadrosu muhtemel 11'ler...

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki millilerimiz hem oyuncu performanslarını görmek hem de turnuva öncesi son eksiklerini belirlemek için bugün sahaya çıkacak. Heyecanla beklenen mücadele, İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak. Gözler ilk hazırlık karşılaşmasına çevrilirken Türkiye-Kuzey Makedonya maç kadrosu muhtemel 11'ler de merak konusu oldu. İşte aday kadro ve sahaya çıkması beklenen isimler...

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki hazırlık sürecine Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla başlayacak.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki hazırlık karşılaşması bugün İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak. Hazırlık maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak.

Kuzey Makedonya maçının ardından milliler ikinci hazırlık sınavını 7 Haziran'da Venezuela karşısında verecek. ABD'de oynanacak bu karşılaşmanın ardından takım Dünya Kupası kamp çalışmalarına devam edecek.

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

A Milli Takım'da bazı oyuncuların sakatlıkları nedeniyle teknik heyetin sahaya süreceği ilk 11 büyük ölçüde şekillenmiş durumda. Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Mustafa Eskihellaç'ın tedavi süreçleri devam ederken, Hakan Çalhanoğlu'nun ise bireysel çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Türkiye maç kadrosu muhtemel 11: Uğurcan, Mert Müldür, Ozan, Abdülkerim, Eren, Orkun, İsmail, Yunus, İrfan Can, Barış Alper, Deniz Gül

A MİLLİ TAKIMIMIZIN ADAY KADROSU

Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Braga), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

