Google, sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadele kapsamında Florida ve Kaliforniya’da iki yıl içinde toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisineği doğaya bırakmayı planlıyor. Hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonunu azaltmayı hedefleyen proje için şimdi ABD’nin onayı bekleniyor.

Sivrisineklerle mücadelede alışılmış yöntemlerin dışında bir yaklaşım geliştiren Google, ABD’de dikkat çeken bir projeye hazırlanıyor. Şirket, laboratuvar ortamında yetiştirilen milyonlarca erkek sivrisineğin doğaya salınması için onay bekliyor. Çalışma, Google’ın uzun yıllardır yürüttüğü Debug programının bir parçası olarak hayata geçirilecek.

Google’dan ilginç proje! Laboratuvar üretimi 32 milyon sivrisinek doğaya salınacak

SİVRİSİNEKLERİN TAŞIDIĞI HASTALIKLARIN ETKİSİNİ AZALTMAYI HEDEFLİYOR

2014 yılında başlatılan Debug girişimi, sivrisineklerin taşıdığı hastalıkların etkisini azaltacak yeni yöntemler geliştirmeyi amaçlıyor. Program kapsamında araştırmacılar, topluluklar ve kamu kurumlarıyla iş birliği yapılarak hastalık taşıyan sivrisineklerin kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Google’dan ilginç proje! Laboratuvar üretimi 32 milyon sivrisinek doğaya salınacak

Planın temelinde, erkek sivrisineklerin Wolbachia pipientis adlı bakterinin özel bir türüyle enfekte edilmesi yer alıyor. Bu bakteriyi taşıyan erkek sivrisinekler, doğal ortamda dişi sivrisineklerle çiftleştiğinde oluşan yumurtalar gelişemiyor ve yeni sivrisinekler ortaya çıkmıyor. Böylece zamanla sivrisinek nüfusunun azalması ve virüslerin yayılma riskinin düşmesi hedefleniyor.

2 EYALETE 16 MİLYON ERKEK SİNEK BIRAKILACAK

Google’ın ABD makamlarına sunduğu başvuruya göre, projenin ilk yılında Florida ve Kaliforniya’ya 16 milyon erkek sivrisinek bırakılacak. İkinci yılda ise aynı sayıda sivrisinek daha doğaya salınacak. Ayrıca yalnızca dişi sivrisineklerin insanları ısırdığı göz önünde bulundurulduğunda, salınacak erkek sivrisineklerin ısırık vakalarını artırmayacağı belirtiliyor.

Google’dan ilginç proje! Laboratuvar üretimi 32 milyon sivrisinek doğaya salınacak

Denemenin hangi bölgelerde ve ne zaman başlayacağı henüz açıklanmazken, proje şu anda ABD Çevre Koruma Ajansı’nın değerlendirmesi altında bulunuyor.

YENİ BİR YÖNTEM DEĞİL

Zararlı böcekleri kısırlaştırarak popülasyonlarını kontrol etme yöntemi yeni değil, geçmişte Yeni Dünya vidalı kurdu ve Akdeniz meyve sineği gibi türlerle mücadelede de kullanılmıştı. Google’ın projesi, bu yöntemin sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadelede ne kadar etkili olacağını ortaya koymayı amaçlıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası