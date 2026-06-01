50 bin liraya bilet satılmıştı! 20 dakika sahnede kalıp yüzünü bile göstermedi
Dün İstanbul'da konser veren Travis Scott, sahneye tam 1 saat geç çıktı.50 bin liraya bilet satılan etkinlikte ünlü rapçinin sahnede tam 20 dakika kalması ve bu sürede yüzünü bile göstermemesi büyük tepki çekti.
İstanbul'da art arda konser veren Kanye West ve Travis Scott'tan Travis Scott'ın performansı, kısa sürmesi ve yüzünü göstermemesi nedeniyle hayal kırıklığı yarattı.
- Travis Scott'ın konseri 20 dakika sürdü.
- Konser başlamadan önce bilet fiyatları 50 bin lirayı bulmuştu.
- Travis Scott sahneye 1 saat geç çıktı.
- Konserin sonunda izleyicilerin bir kısmı rapçiyi yuhaladı.
- Travis Scott sahnedeyken yüzünü göstermedi.
İstanbul art arda iki tane dünyaca ünlü ismi ağırladı. Önceki akşam Kanye West büyük bir stat konseri verirken dün akşam da Tershane İstanbul'da ünlü rapçi Travis Scott sahne aldı.
20 DAKİKA SÜRDÜ
Daha önce bilet fiyatlarının 50 bin lirayı bulmasıyla gündeme gelen etkinlik tam bir hayal kırıklığı oldu. Sahneye 1 saat geç çıkan Scott, konserin 20. dakikasında ise sahneden indi. Bilet satın alanlar büyük hayal kırıklığına uğrarken izleyicilerin bir kısmının rapçiyi yuhaladığı görüldü.
YÜZÜNÜ BİLE GÖSTERMEDİ
Öte yandan Travis Scott'ın kısa süreli sahnesinde bir saniye olsun yüzünü göstermemesi de tepkilere neden oldu. Şarkıcının yüzü kamufle şekilde şarkılarını söyleyip sahneden ayrılması sosyal medyada da eleştirildi.
