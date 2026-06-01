ABD’nin Massachusetts eyaletindeki birçok kentte duyulan şiddetli bir patlama sesi büyük paniğe neden oldu. Herhangi bir hasar veya deprem kaydına rastlanmayan olayın, atmosfere giren bir meteorun oluşturduğu sonik patlamadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

ABD'nin Massachusetts eyaletinin doğu kesimlerinde Cumartesi günü duyulan ve kaynağı henüz tam olarak belirlenemeyen güçlü bir patlama sesi, bölge sakinlerini sokağa döktü.

CAN KAYBI VEYA YARALANMA YOK

Boston başta olmak üzere çok sayıda kentte hissedilen sarsıntının ardından yaşanan panik nedeniyle polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Yetkililer, yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar tespit edilmediğini açıkladı.

ABD’de gizemli patlama! Evler yerinden oynadı, halk sokağa döküldü

GİZEMLİ SES BİRÇOK EYALETTE DUYULDU

Yerel medyadan alınan bilgilere göre gizemli ses, Boston’un yanı sıra Scituate, Winchester, Arlington, Cambridge, Concord ve Lynnfield gibi pek çok çevre belediyede de eş zamanlı olarak duyuldu.

GÖK TAŞININ OLUŞTURDUĞU SONİK PATLAMANIN SESİ OLABİLİR

Bölgedeki güvenlik birimleri ve itfaiye ekipleri alarm durumuna geçerken, peş peşe açıklamalar geldi. NBC10 Meteoroloğu Pamela Gardner, uydu verilerinde yıldırım izine rastlanmadığını, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) kayıtlarında da bir deprem görünmediğini belirtti. Gardner, bu veriler ışığında sesin atmosfere giren bir gök taşının oluşturduğu "sonik patlama" olabileceğini ifade etti.

Geniş bir alanda hissedilen ve kısa süreli korkuya neden olan gizemli patlama sesinin kaynağına yönelik araştırmalar devam ediyor.

