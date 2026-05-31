Meteoroloji, kuzey ve doğu kesimlerinde çok bulutlu havanın hakim olacağını belirterek 8 ili sağanak yağış için uyardı. Hava sıcaklığının ise batıda 2 ile 4 derece artması bekleniyor. İşte sağanak uyarısı yapılan iller ve sağanak beklenen saatler...

Kurban Bayramı’nda çok bulutlu havanın hakim olduğu Türkiye’de bulutlu hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.

8 İLDE SAĞANAK ALARMI

Yeni hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 ili sağanak yağış için uyardı. İşte yeni hava durumu raporunda uyarı yapılan iller ve diğer uyarılar…

Meteoroloji saat vererek uyardı! 8 ilde gök gürültülü sağanak yolda

YER YER ÇOK BULUTLU

Meteoroloji, sağanak yağış için şöyle uyardı:

Son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HANGİ İLLERE UYARI YAPILDI?

Son rapora göre sağanak uyarısı yapılan iller şöyle;

Şehir Hava Durumu Kırklareli Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak Bolu Öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak Düzce Gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak Kastamonu Gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak Zonguldak Gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak Artvin Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak Trabzon Aralıklı sağanak yağışlı Kars Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

