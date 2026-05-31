Meteoroloji saat vererek uyardı! 8 ilde gök gürültülü sağanak yolda
Meteoroloji, kuzey ve doğu kesimlerinde çok bulutlu havanın hakim olacağını belirterek 8 ili sağanak yağış için uyardı. Hava sıcaklığının ise batıda 2 ile 4 derece artması bekleniyor. İşte sağanak uyarısı yapılan iller ve sağanak beklenen saatler...
- Sağanak uyarısı yapılan iller arasında Kırklareli, Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Artvin, Trabzon ve Kars bulunuyor.
Kurban Bayramı’nda çok bulutlu havanın hakim olduğu Türkiye’de bulutlu hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.
8 İLDE SAĞANAK ALARMI
Yeni hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 ili sağanak yağış için uyardı. İşte yeni hava durumu raporunda uyarı yapılan iller ve diğer uyarılar…
YER YER ÇOK BULUTLU
Meteoroloji, sağanak yağış için şöyle uyardı:
Son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
HANGİ İLLERE UYARI YAPILDI?
Son rapora göre sağanak uyarısı yapılan iller şöyle;
|Şehir
|Hava Durumu
|Kırklareli
|Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Bolu
|Öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Düzce
|Gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Kastamonu
|Gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Zonguldak
|Gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Artvin
|Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak
|Trabzon
|Aralıklı sağanak yağışlı
|Kars
|Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı