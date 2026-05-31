Çoğu insan hayatında bir kez bile kansere yakalanmamak için dua ederken, Sean Breininger için tablo çok daha farklı: 47 yaşındaki adam, hayatı boyunca tam 170 kez kanserle mücadele ederek hayatta kalmayı başardı.

Dünyada nadir görülen genetik hastalıklardan biriyle mücadele eden Sean Breininger’in hayat öyküsü, tıp literatüründe dahi ender rastlanan bir tabloyu gözler önüne seriyor. Breininger’in hastalığı dolayısıyla kanser riski katlanıyor.

The Sun'da yer alan habere göre; Breininger iki kez boğaz kanseri, dil kanseri, mesane ve yemek borusu kanseri, 15 kez ağız kanseri ve 150 kez cilt kanseri geçirdi. Şimdi ise çenesindeki kanseri temizlemek için yeni bir ameliyata hazırlanıyor.

YAŞADIĞI SÜRECİ ANLATTI

Sean Breininger, yaşadığı süreci “Tek bir kanser teşhisiyle başa çıkmak bile yeterince zorken, bunun sürekli tekrar ettiğini bilmek her şeyi katlayarak daha ağır hale getiriyor. Zihinsel, fiziksel ve ruhsal olarak tamamen tüketici bir süreç” sözleriyle anlattı.

EŞİ: HAYATTA OLMASI İNANILMAZ

Eşi Allison Breininger (46) ise, hastalığın olmadığı kısa dönemlerin bile bir “kutlama” değil, yaşanan travmanın etkilerini toparlama süreci olduğunu ifade etti. Allison, “Onun hala hayatta olması inanılmaz. Oldukça felsefi bir yaklaşımı var ve bunu çok büyütmemeye çalışıyor. Zor günleri oluyor ama her şeyi bir gün olarak yaşıyoruz” dedi.

NADİR TEŞHİSLE HAYATI KABUSA DÖNDÜ

Sean Breininger’e 2011 yılında Fanconi anemisi adı verilen nadir bir genetik hastalık teşhisi konuldu. Bu hastalık kemik iliğinin kan hücresi üretimini bozuyor ve kanser riskini ciddi şekilde artırıyor.

Teşhisin ardından 2012 yılında, kardeşi Adam’dan alınan kök hücrelerle hayat kurtarıcı bir kemik iliği nakli gerçekleştirildi. Bu nakil hayatını kurtarsa da Breininger, hastalık nedeniyle sık sık yeni kanser türleriyle mücadele etmek zorunda kaldı.

Çift, gençlik yıllarında tanışarak evlendi ve yıllar boyunca sağlık sorununun farkına varmadan bir hayat sürdü. Ancak 2011’de yapılan tetkiklerle hastalık ortaya çıktı ve uzun süren bir teşhis sürecinin ardından Fanconi anemisi doğrulandı.

HASTALIĞI KANSER RİSKİNİ KATLIYOR

Uzmanlara göre bu nadir hastalık, DNA onarım mekanizmasındaki bozukluk nedeniyle kan ve doku hücrelerinde ciddi hastalıklara yol açabiliyor ve kişiyi kanserlere karşı son derece savunmasız hale getiriyor.

Breininger ailesi, yaşadıkları süreçte yalnızca hastanın değil, bakım verenlerin de büyük destek ihtiyacı olduğunu fark ederek “The Negative Space” adlı bir yardım kuruluşu kurdu. Bu kuruluş, hasta yakınlarına destek sağlamayı ve bakım verenlerin görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

VAKA SON DERECE NADİR

Fanconi Anemisi Vakfı yetkilileri ise Sean Breininger’in durumunun son derece nadir olduğuna dikkat çekerek, bu kadar çok sayıda ve tekrarlayan kanser vakasının tıp literatüründe çok az görüldüğünü belirtti.

