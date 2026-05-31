Şili'de düzenlenen narkotik köpek eğitim programının mezuniyet töreni, beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Resmi geçit sırasında eğitimli bir narkotik köpeğinin protokolde bulunan tümamirale yönelmesiyle yaşanan ilginç anlar, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

Şili'nin Valparaíso bölgesinde köpekli timler için düzenlenen mezuniyet töreni, benzeri görülmemiş bir olaya sahne oldu. 7 Mayıs'ta uyuşturucu tespiti üzerine eğitilen köpeklerin mezuniyetinin gerçekleştirildiği törende, bir narkotik köpeği protokolde yer alan tümamirale saldırdı.

Sosyal medyanın konuştuğu olay! Üzerine narkotik köpeği atlayan tümamiral zor anlar yaşadı

EĞİTMENİ ZAPT ETMEYE ÇALIŞTI AMA...

İlginç olay, uyuşturucu maddeleri bulmak üzere bir aydan uzun süredir özel eğitim alan köpeklerin, protokolün önünden geçiş yaptığı sırada meydana geldi. Yeni mezun köpeklerden biri, eğitmeninin tasmayı zapt etme çabalarına rağmen aniden yönünü değiştirerek doğrudan protokolde yer alan tümamiral Arturo Oxley'in üzerine yöneldi.

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medyada "Tümamiralin cebinde ne vardı?" sorusu etrafında çeşitli spekülasyonlar üretilmeye başlandı.

YETKİLİLERDEN JET AÇIKLAMA

Gelişen spekülasyonlar üzerine Şili Donanması'na bağlı Directemar İletişim ve Halkla İlişkiler Departmanı resmi bir açıklama yaptı. Yetkililer, köpeğin bu sıra dışı davranışının tamamen yaşı, oyuncu mizacı ve tören alanındaki heyecan seviyesinden kaynaklandığını belirtti.

TÜMAMİRAL YARALANMADI

Olayda Tümamiral Oxley'in herhangi bir yara almadığı, sadece üniformasında küçük bir yırtık oluştuğu bildirildi. Narkotik köpeğin ise Deniz Polisi gözetiminde yeniden eğitim sürecine alındığı açıklandı.

