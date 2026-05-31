Galatasaray'ın Mauro Icardi'ye sunduğu yeni sözleşme teklifine henüz cevap gelmedi. Arjantinli yıldızın maaş, sözleşme süresi ve takım içindeki rolü konusunda çekinceleri olduğu öne sürülürken, Osimhen detayı görüşmelerdeki en büyük engellerden biri olarak gösteriliyor. Yönetim ise yeni sezon planlamasını aksatmamak adına net karar bekliyor.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması çalışmaları sürerken, sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Arjantinli yıldızın kendisine sunulan teklife henüz net bir cevap vermemesinden rahatsızlık duyduğu ve sürecin daha fazla uzamasını istemediği öne sürüldü.

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi: Yönetim süre verdi, karar anı yaklaşıyor

YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ: 5 MİLYON EURO VE 1+1

Sarı-kırmızılı kurmaylar, 30 Haziran itibarıyla mukavelesi tamamlanan deneyimli santrfor için şartlarını belirledi. Galatasaray yönetiminin, Mauro Icardi'ye bonus maddelerini de içeren yıllık 5 milyon euro garanti ücret ve 1+1 yıllık yeni bir sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Başkan Dursun Özbek'in kısa süre önce Icardi'nin menajeri Elio Pino ile bir araya gelerek kulübün mali şartlarını ve planlamasını ilettiği belirtildi. Ancak gerçekleştirilen bu görüşmelere rağmen taraflar arasında şu ana kadar resmi bir anlaşma sağlanamadı.

TATİLİNİ YARIDA KESTİ, ŞARTLARA İKNA OLMADI

Japonya'daki tatilini noktalayarak İstanbul'a dönüş yapan Mauro Icardi'nin, masadaki teklifin detaylarına soğuk baktığı iddia edildi. Gelen bilgilere göre Arjantinli futbolcu; önerilen yıllık ücret, sözleşmenin süresi ve takım içerisindeki gelecekteki rolü gibi konularda yönetimle fikir ayrılığı yaşıyor.

OSIMHEN ETKİSİ VE 'BİRİNCİ FORVET' TALEBİ

Görüşmelerdeki en önemli pürüzlerden birinin takım içi hiyerarşi olduğu ifade ediliyor. Victor Osimhen'in kadroda birinci santrfor konumunda bulunması ve teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattına yeni bir takviye daha istemesi, Icardi cephesinde soru işaretleri yarattı. Düzenli olarak ilk 11'de sahaya çıkmak isteyen golcü oyuncunun, rotasyona girmeye veya ikinci forvet rolünü üstlenmeye sıcak bakmadığı öne sürülüyor.

YÖNETİM ZAMAN KAYBETMEK İSTEMİYOR

Sürecin uzaması, Galatasaray yönetimini yeni sezon planlaması ve bütçe yönetimi açısından düşündürüyor. Yönetim kurulu, transfer döneminin ilerleyen günlerinde yaşanabilecek bir aksaklığın takım mühendisliğini olumsuz etkilememesi adına oyuncudan kesin kararını vermesini bekliyor. Öte yandan Arjantinli yıldızın ise kendisine daha cazip veya farklı bir seçenek çıkıp çıkmayacağını görmek adına aceleci davranmadığı ve süreci bekleyerek geçirmeyi tercih ettiği iddia edildi.

