Galatasaray'da Mauro Icardi krizi: Yönetim süre verdi, karar anı yaklaşıyor
Galatasaray'ın Mauro Icardi'ye sunduğu yeni sözleşme teklifine henüz cevap gelmedi. Arjantinli yıldızın maaş, sözleşme süresi ve takım içindeki rolü konusunda çekinceleri olduğu öne sürülürken, Osimhen detayı görüşmelerdeki en büyük engellerden biri olarak gösteriliyor. Yönetim ise yeni sezon planlamasını aksatmamak adına net karar bekliyor.
- Galatasaray, Mauro Icardi'ye bonusları içeren yıllık 5 milyon euro garanti ücret ve 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti.
- Icardi, teklifin yıllık ücreti, sözleşme süresi ve takım içindeki rolü konularında yönetimle fikir ayrılığı yaşıyor.
- Victor Osimhen'in birinci forvet olması ve teknik direktörün yeni bir golcü istemesi Icardi'nin konumunu belirsizleştiriyor.
- Icardi'nin düzenli ilk 11'de yer alma talebi ve rotasyona girmek istememesi görüşmelerdeki bir diğer pürüz olarak öne çıkıyor.
- Yönetim, transfer dönemindeki planlama ve bütçe yönetimi açısından Icardi'den kesin kararını bekliyor.
- Icardi'nin ise daha cazip bir seçenek çıkıp çıkmayacağını görmek için aceleci davranmadığı ve süreci beklediği belirtiliyor.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması çalışmaları sürerken, sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Arjantinli yıldızın kendisine sunulan teklife henüz net bir cevap vermemesinden rahatsızlık duyduğu ve sürecin daha fazla uzamasını istemediği öne sürüldü.
YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ: 5 MİLYON EURO VE 1+1
Sarı-kırmızılı kurmaylar, 30 Haziran itibarıyla mukavelesi tamamlanan deneyimli santrfor için şartlarını belirledi. Galatasaray yönetiminin, Mauro Icardi'ye bonus maddelerini de içeren yıllık 5 milyon euro garanti ücret ve 1+1 yıllık yeni bir sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Başkan Dursun Özbek'in kısa süre önce Icardi'nin menajeri Elio Pino ile bir araya gelerek kulübün mali şartlarını ve planlamasını ilettiği belirtildi. Ancak gerçekleştirilen bu görüşmelere rağmen taraflar arasında şu ana kadar resmi bir anlaşma sağlanamadı.
TATİLİNİ YARIDA KESTİ, ŞARTLARA İKNA OLMADI
Japonya'daki tatilini noktalayarak İstanbul'a dönüş yapan Mauro Icardi'nin, masadaki teklifin detaylarına soğuk baktığı iddia edildi. Gelen bilgilere göre Arjantinli futbolcu; önerilen yıllık ücret, sözleşmenin süresi ve takım içerisindeki gelecekteki rolü gibi konularda yönetimle fikir ayrılığı yaşıyor.
OSIMHEN ETKİSİ VE 'BİRİNCİ FORVET' TALEBİ
Görüşmelerdeki en önemli pürüzlerden birinin takım içi hiyerarşi olduğu ifade ediliyor. Victor Osimhen'in kadroda birinci santrfor konumunda bulunması ve teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattına yeni bir takviye daha istemesi, Icardi cephesinde soru işaretleri yarattı. Düzenli olarak ilk 11'de sahaya çıkmak isteyen golcü oyuncunun, rotasyona girmeye veya ikinci forvet rolünü üstlenmeye sıcak bakmadığı öne sürülüyor.
YÖNETİM ZAMAN KAYBETMEK İSTEMİYOR
Sürecin uzaması, Galatasaray yönetimini yeni sezon planlaması ve bütçe yönetimi açısından düşündürüyor. Yönetim kurulu, transfer döneminin ilerleyen günlerinde yaşanabilecek bir aksaklığın takım mühendisliğini olumsuz etkilememesi adına oyuncudan kesin kararını vermesini bekliyor. Öte yandan Arjantinli yıldızın ise kendisine daha cazip veya farklı bir seçenek çıkıp çıkmayacağını görmek adına aceleci davranmadığı ve süreci bekleyerek geçirmeyi tercih ettiği iddia edildi.