2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Karşılaşmaları kaçırmak istemeyen vatandaşlar, A Milli Takım 2026 Dünya Kupası maç tarihlerini araştırıyor. Peki, Milli maçlar ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? İşte A Milli Takım 2026 Dünya Kupası maç tarihleri...

Türkiye, turnuvada D Grubu'nda ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile eşleşti. İlk maç Avustralya ile Kanada'da oynanacak Millilerin, Dünya Kupası serüveni Kanada'daki Avustralya maçıyla başlayacak. Ay Yıldızlılar, ikinci karşılaşmasını Paraguay, üçüncü maçını ise ev sahibi ABD ile ABD’de oynayacak. Grup aşamasının biletleri, sınırlı süre için "ilk gelen alır" prensibiyle FIFA'nın resmi internet sitesinde açılmıştı. Milliler, 2002 sonrasındaki beş Dünya Kupası'na (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) yer alamamıştı.

D Grubu'nda mücadele edecek Türkiye'nin maç programı şöyle:

14 Haziran 2026 07.00 Türkiye -Avustralya:BC Place (Vancouver, Kanada)

20 Haziran 2026 06.00 Türkiye – Paraguay: Levi's Stadyumu (Santa Clara, ABD)

26 Haziran 2026 05.00 Türkiye – ABD: SoFi Stadyumu (Inglewood, ABD)



Milli maçlar ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım 2026 Dünya Kupası maç tarihleri...

TÜRKİYE'NİN D GRUBU'NDAN ÇIKMASI HALİNDEKİ İHTİMALLER

Türkiye grubunu lider bitirirse B,E,F, I ya da J Grubu'nun üçüncüsüyle San Francisco Bay Area Stadı'nda karşılaşacak.

Milliler, grubunu ikinci tamamlarsa G Grubu'nun ikincisiyle Dallas Stadı'nda oynayacak

Ay-yıldızlı ekip grup maçları sonunda üçüncü olur ve 12 grup içindeki en iyi performansı gösteren 8 üçüncü takım arasına girerse üç grup lideriyle eşleşme olasılığı bulunuyor. Grup E'nin lideriyle Boston Stadı'nda, Grup I'nın lideriyle New York New Jersey Stadı'nda veya Grup K'nin lideriyle Kansas City Stadı'nda karşılaşacak.

ORGANİZASYON GENEL MAÇ TAKVİMİ

Grup Aşaması: 11 Haziran -27 Haziran 2026

Son 32 (Round of 32): 28 Haziran -3 Temmuz 2026

Son 16: 4-7 Temmuz 2026

Çeyrek Finaller: 9 -11 Temmuz 2026

Yarı Finaller: 14-15 Temmuz 2026

3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026

Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)

Haberle İlgili Daha Fazlası