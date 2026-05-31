Sinop'ta limanda demirli bulunan bir yat, su alması sonucu batma tehlikesi geçirdi. Ekipler, batma tehlikesi geçiren yatta inceleme yaparak su tahliyesi gerçekleştirdi.

Sinop Limanı'nda demirli bulunan Palau bayraklı lüks yat, teknik bir arıza nedeniyle su almaya başladı.

MÜRETTEBAT GEMİYİ TERK ETTİ

Durumu fark eden yat kaptanının uyarısı üzerine 9 kişiden oluşan mürettebat yattan ayrılarak limana çıktı.

Sinop Limanı'nda su alan lüks yat batma tehlikesi geçirdi

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Ekipler, batma tehlikesi geçiren yatta inceleme yaparken Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri de su tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası