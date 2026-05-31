Türkiye’de geçmiş dönemlere damga vurmuş, aslına uygun şekilde restore edilen, piyasa değeri milyonları bulan 35 klasik otobüs, Eskişehir’deki bir organizasyonda sergilendi. Otobüslere kent halkının yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve her biri döneminin ruhunu yansıtan 35 klasik otobüs, Eskişehir Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda sergilendi. Ziyaretçileri zaman yolculuğuna çıkaran otobüslerin aslına uygun şekilde restore edildiği görüldü.

Hepsi milyonluk! Görmek için Ankara, İzmir, Antalya, Bursadan gelen var... Bir döneme damga vuran klasik otobüsler Eskişehirde sergilendi

ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENDİ

Organizasyonun Türkiye genelindeki klasik otobüsleri bir araya getirdiğini belirten Hikmet Sungur, etkinlik hakkında şunları anlattı:

Türkiye'de üçüncüsünü düzenlediğimiz bir etkinlik aslında; klasik otobüslerin toplandığı bir etkinlik. Türkiye'deki bütün klasik arabaların restorasyonunu yapıyoruz, yaptırıyoruz ve burada sergiliyoruz. Çoğu da bizim elimizden geçti Bursa'dan. Bursa'da yapılmayanlar da var. Katılım çok güzel. Biraz telaşe var arkada gördüğünüz gibi ama çok güzel bir etkinlik. Halk da çok meraklı.

“MİLYONLUK ARAÇLAR”

35 otobüsün yer aldığını belirten Sungur “Ortalama hepsi 70, yani 70'li 80'li yıllar. 60'lı yılların arabaları da var özel araçlar da var arka tarafta gördükleriniz. Bunların ortalama değerleri derken işte 2 milyondan başlıyor, yukarıya doğru çıkıyor aracın şeyine göre, modeline göre. Milyonluk araçlar burada evet. Evet hepsi farklı illerden geldi. Yani Ankara'dan gelen var, İzmir'den gelen var, Antalya'dan gelen var, Burdur'dan gelen var, Bursa'dan gelen var. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen arkadaşlar var. Ya 30-35 tane araç var burada. Ve her sene çoğalıyoruz. Tamamen tutku işi yani. Meraklı olmayan yapamaz. Zaten buradaki insanların da gelen misafirlerin de çoğu şeylerin, hepsinin anısı var. Biz anıları yaşatmak için varız.

BURSA’DAN GELEN VAR

Klasik otobüslere meraklı olduğunu belirten 11 yaşındaki ziyaretçi Beratcan Günay “Bursa'dan burayı babamla birlikte geldim. Burada otobüsler var. Böyle eski otobüsler. Yani böyle eski zamanlardaki otobüsler burada çok var. Ve en iyisi böyle prenses gibi. Babam da zaten otobüsçü. Ben de otobüslere ilgi duyuyorum. O yüzden buraya geldik, babam bizi getirdi. Güzel ama çok sesli” diye konuştu.

