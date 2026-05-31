İklim ve yağış rejiminde değişiklik kaydedilen Türkiye’de kişi başına yıllık 1301 metreküp su düştüğü hesaplandı. Türkiye’nin gelecek yıllarda su kısıtı bulunan ülkeler arasında yer alacağı tahmin edilirken, 25 hidrolojik havzada master planlarının güncellenmesi için hazırlıklar başladı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden elde edilen veriler, Türkiye’deki su oranına ilişkin önemli bir tabloyu gün yüzüne çıkardı. Yarı kurak iklim özelliklerine sahip Türkiye'de yağış rejimi, iklim ve mevsimsel özelliklerine bağlı olarak bölgesel farklılıklar gösteriyor.

Kişi başına 1301 metreküp düşüyor! Türkiye’de su alarmı, kısıtlı ülkeler arasında yer alabilir

KİŞİ BAŞINA YILLIK 1301 METREKÜP

78 milyon hektarlık toplam yüz ölçümünün yaklaşık 24 milyon hektarı ekilebilir tarım arazisinden oluşan Türkiye’de kişi başına yıllık 1301 metreküp su düşüyor.

SULANAN ALAN 7,28 MİLYON HEKTAR

Yıllık yağış miktarı 450 milyar metreküp olarak hesaplanan Türkiye’de 2028 yılı sonuna kadar 7,85 milyon hektar alanın sulanabilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Su miktarının ölçümü için rasat faaliyetleri kapsamında anlık olarak hidrometrik, hidrometeorolojik, sediment, kar ve su kalite gözlemleri yapılırken HES'lerden bırakılan doğal hayat suyu seviyeleri de izleniyor. Türkiye genelinde depolama hacmi mevcut durumda 183,82 milyar metreküp olduğu kayıtlara geçerken sulanan alanın brüt 7,28 milyon hektar olduğu tespit edildi.

SU KISITI ALARMI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 86 milyon 92 bin 168 kişi olarak belirlendi. Bir ülkenin su yönünden zengin olarak değerlendirilebilmesi için kişi başına su potansiyelinin yıllık 1700 metreküpten fazla olması gerekiyor. Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı ise yıllık 1301 metreküp düzeyinde bulunuyor. Türkiye'nin, nüfus artışı ve iklim değişikliği etkileri dikkate alındığında gelecek yıllarda su kısıtı bulunan ülkeler arasında yer alacağı tahmin ediliyor.

25 HİDROLOJİK HAVZA İÇİN PLAN

İklim değişikliği etkilerinin dikkate alınarak mevcut projelerden maksimum fayda elde edilebilmesi için 25 hidrolojik havzada master planlarının güncellenmesi için hazırlık yapılıyor.

Aynı zamanda işletmede olan sulamalarda kayıpların önüne geçilerek suyun daha etkin ve verimli kullanılabilmesi, toprağın kalitesini etkileyen drenaj sorunlarının giderilebilmesi için yenileme projelerinin ön plana çıkarılması ve klasik açık sistem sulama şebekeleri yerine modern kapalı basınçlı borulu sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

