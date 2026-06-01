Bitcoin'de rekor satış! Fiyatlar 6 haftanın dibinde…
Mayısta 82 bin 800 dolara kadar yükselen Bitcoin, son 2 haftada etkili olan kâr satışları ile 72 bin 400 dolara kadar geriledi. 6 haftanın dibine çekilen ve mayısta %-3,59 değer kaybeden BTC fiyatı, haziranın ilk işlem gününde 73 bin 200 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Bu arada BTC’de geçen hafta 1,3 milyar dolarlık satış gerçekleşti. Bu rakam, aynı zamanda 2026’nın en yüksek haftalık para çıkışı olarak da kayıtlara geçti.
- Bitcoin mayıs ayını 73 bin 570 dolardan kapatarak 76 bin 310 dolardan başlayan ayda %-3,59 değer kaybetti.
- Mayıs ayında 82 bin 800 dolara kadar yükselen Bitcoin, satış baskısı ile kazanımlarını geri verdi ve 6 haftanın en düşük seviyelerine geriledi.
- Analistler, orta ve uzun vadeli yükseliş için Bitcoin'in 79 bin 390 dolardaki 200 günlük ortalamayı aşması gerektiğini belirtiyor.
- ABD ve Japonya başta olmak üzere yükselen tahvil faizleri, riskli kripto varlıklarda baskı unsuru olarak görülüyor.
- Piyasa, FED için kritik olan ve beklentilerden yüksek gelmesi durumunda dolar endeksini güçlendirip riskli varlıklarda zayıflığa yol açabilecek mayıs ayı ABD istihdam verisini bekliyor.
- ABD'de kripto fonlarından (ETF) geçen hafta 1,5 milyar dolarlık, son iki haftada ise toplam 2,6 milyar dolarlık para çıkışı yaşandı.
TÜRKİYE GAZETESİ/ Ö. Faruk Bingöl- Kripto varlık Bitcoin mayıs ayını %-3,59 değer kaybı ile tamamladı. Nisan sonunda 76 bin 310 dolara yükselen Bitcoin, mayısta 73 bin 570 dolara geriledi. Geçen ay 82 bin 800 dolara kadar yükselen ve “boğa piyasası” sinyali veren BTC, mayısın ikinci yarısında etkili olmaya başlayan satış baskısı ile birlikte kazanımlarını da geri verdi.
6 HAFTANIN DİBİNİ GÖRDÜ
Cuma günü 72 bin 400 dolara kadar gerileyen Bitcoin’in son 6 haftanın en düşük seviyelerine geldiğini belirten analistler, “Mayıstaki yükselişte 200 günlük ortalamanın aşılamadığı görüldü. Bugün itibarıyla bu seviye 79 bin 390 dolarda bulunuyor. Orta ve uzun vadeli bir yükselişten söz edebilmek için teknik olarak 200 günlük ortalamanın aşılması önem kazanmış gibi görünüyor” ifadelerini kullanıyor.
TAHVİL FAİZİ, BASKI UNSURU
BTC’de haziranın ilk işlem gününde 73 bin 200 dolara yakın denge arayışı devam ederken, fiyatlarda %-0,50 oranında günlük gerileme öne çıkıyor. Analistler, ABD ve Japonya başta olmak üzere yükselen tahvil faizlerinin riskli kripto varlıklarda da baskı unsuru olarak öne çıktığını belirterek; piyasanın, FED için kritik olan ve cuma günü açıklanacak mayıs istihdam verilerini beklediğini aktarıyor.
ABD İSTİHDAM VERİSİNE DİKKAT
Tahminlerden daha yüksek gelebilecek bir istihdam verisinin “muhtemel bir faiz indirimi için” zaten zayıf olan beklentileri kısa vadede tamamen ortadan kaldırabileceği, bunun da dolar endeksinde güçlenmeyi ve riskli varlıklarda zayıflığı beraberinde getirebileceği ifade ediliyor. Yüksek petrol fiyatları ve Orta Doğu’daki belirsizlik de kripto varlıkları olumsuz etkiliyor.
DİKKAT ÇEKEN PARA ÇIKIŞI
Bu arada ABD’de kripto fonlarında da (ETF) dikkat çeken işlemler gerçekleşiyor. Zincir verilerine göre geçen hafta 1,5 milyar dolarlık para çıkışı kaydedildi. Şubat ayından bu yana, en büyük haftalık çıkış gerçekleşti. Bitcoin, para çıkışında -1,3 milyar dolar ile ilk sırada yer aldı. Bu rakam, aynı zamanda BTC’de 2026'nın en büyük haftalık satışı olarak da kayıtlara geçti.
Önceki haftada da kripto piyasalarda 1,1 milyar dolarlık para çıkışı yaşanmıştı. 2 haftalık toplam çıkış, 2,6 milyar dolar boyutuna ulaştı. Bu da son 1 yılda “iki haftalık seri çıkışlar” itibarıyla en büyük üçüncü rakam olarak dikkat çekti.