Mayısta 82 bin 800 dolara kadar yükselen Bitcoin, son 2 haftada etkili olan kâr satışları ile 72 bin 400 dolara kadar geriledi. 6 haftanın dibine çekilen ve mayısta %-3,59 değer kaybeden BTC fiyatı, haziranın ilk işlem gününde 73 bin 200 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Bu arada BTC’de geçen hafta 1,3 milyar dolarlık satış gerçekleşti. Bu rakam, aynı zamanda 2026’nın en yüksek haftalık para çıkışı olarak da kayıtlara geçti.

TÜRKİYE GAZETESİ/ Ö. Faruk Bingöl- Kripto varlık Bitcoin mayıs ayını %-3,59 değer kaybı ile tamamladı. Nisan sonunda 76 bin 310 dolara yükselen Bitcoin, mayısta 73 bin 570 dolara geriledi. Geçen ay 82 bin 800 dolara kadar yükselen ve “boğa piyasası” sinyali veren BTC, mayısın ikinci yarısında etkili olmaya başlayan satış baskısı ile birlikte kazanımlarını da geri verdi.

6 HAFTANIN DİBİNİ GÖRDÜ

Cuma günü 72 bin 400 dolara kadar gerileyen Bitcoin’in son 6 haftanın en düşük seviyelerine geldiğini belirten analistler, “Mayıstaki yükselişte 200 günlük ortalamanın aşılamadığı görüldü. Bugün itibarıyla bu seviye 79 bin 390 dolarda bulunuyor. Orta ve uzun vadeli bir yükselişten söz edebilmek için teknik olarak 200 günlük ortalamanın aşılması önem kazanmış gibi görünüyor” ifadelerini kullanıyor.

TAHVİL FAİZİ, BASKI UNSURU

BTC’de haziranın ilk işlem gününde 73 bin 200 dolara yakın denge arayışı devam ederken, fiyatlarda %-0,50 oranında günlük gerileme öne çıkıyor. Analistler, ABD ve Japonya başta olmak üzere yükselen tahvil faizlerinin riskli kripto varlıklarda da baskı unsuru olarak öne çıktığını belirterek; piyasanın, FED için kritik olan ve cuma günü açıklanacak mayıs istihdam verilerini beklediğini aktarıyor.

ABD İSTİHDAM VERİSİNE DİKKAT

Tahminlerden daha yüksek gelebilecek bir istihdam verisinin “muhtemel bir faiz indirimi için” zaten zayıf olan beklentileri kısa vadede tamamen ortadan kaldırabileceği, bunun da dolar endeksinde güçlenmeyi ve riskli varlıklarda zayıflığı beraberinde getirebileceği ifade ediliyor. Yüksek petrol fiyatları ve Orta Doğu’daki belirsizlik de kripto varlıkları olumsuz etkiliyor.

DİKKAT ÇEKEN PARA ÇIKIŞI

Bu arada ABD’de kripto fonlarında da (ETF) dikkat çeken işlemler gerçekleşiyor. Zincir verilerine göre geçen hafta 1,5 milyar dolarlık para çıkışı kaydedildi. Şubat ayından bu yana, en büyük haftalık çıkış gerçekleşti. Bitcoin, para çıkışında -1,3 milyar dolar ile ilk sırada yer aldı. Bu rakam, aynı zamanda BTC’de 2026'nın en büyük haftalık satışı olarak da kayıtlara geçti.

Önceki haftada da kripto piyasalarda 1,1 milyar dolarlık para çıkışı yaşanmıştı. 2 haftalık toplam çıkış, 2,6 milyar dolar boyutuna ulaştı. Bu da son 1 yılda “iki haftalık seri çıkışlar” itibarıyla en büyük üçüncü rakam olarak dikkat çekti.



