Kütahya'nın merkeze bağlı Lütfiye köyü sınırlarında bulunan Türkmen Dağı sağanak, kar ve fırtına sonrasında savaş alanına döndü. Fırtınada bölgenin simgesi haline gelen yüzlerce asırlık sarıçam devrildi, köklerinden söküldü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 15 bin metreküp orman emvali zarar gördü. Hasarın 50 bin metreküp seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Lütfiye köyü çevresindeki ormanlık alanlarda yoğun kar yükü, aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yüzlerce çam ağacı devrildi. Bazı ağaçlar köklerinden söküldü. Bölgedeki yıkım, dron ile görüntülendi.

Kütahya'da etkili olan olumsuz hava şartları, Türkmen Dağı’nı afet bölgesine çevirdi. Etkili olan yağışlar ve fırtına, ormanlık alanlarda büyük yıkıma neden oldu.

Kar yağışı uzun süre devam etti. Karın bir kısmı yerde erirken ağaçların üzerinde birikmeye devam etti. Özellikle sarıçamlar üzerlerindeki yükü taşıyamadı. Toprağın da yumuşamasıyla birlikte ağaçlar köklerinden devrildi. Bazıları ise gövdelerinden kırıldı. Bir ağaç devrilince yanındakileri de sürükledi ve zincirleme bir yıkım yaşandı.

Bölgedeki zararın yalnızca ağaçlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Altıntaş, "Ormanlarımızın en güzel alanları zarar gördü. Asırlık sarıçamlar devrildi. Bu alanlar aynı zamanda yaban hayat alanlarıydı. Hayvanların barınma ve gizlenme bölgeleri de büyük ölçüde yok oldu. Gördüğümüz manzara gerçekten üzücü" dedi.

Altıntaş, ilk değerlendirmelere göre yalnızca Lütfiye Köyü sınırları içerisinde yaklaşık 15 bin metreküp orman emvalinin zarar gördüğünün tahmin edildiğini belirtti. Altıntaş, Türkmen Dağı genelinde ise hasarın yaklaşık 50 bin metreküp seviyesine ulaşabileceğini ifade etti.

Bölgede yüzlerce ağacın zarar gördüğünü belirten Altıntaş, bölgede yüzlerce ağacın zarar gördüğünü belirterek, "Şu an için net sayı vermek mümkün değil. Orman ekipleri sahada tek tek tespit yapıyor. Çalışmalar beş ayrı ekip tarafından sürdürülüyor" dedi.

BÖCEKLENME TEHLİKESİ

“Eğer süreç uzarsa böceklenme başlayabilir. Böcekler sadece devrilen ağaçlara değil, çevredeki sağlam ağaçlara da zarar verebilir” diye uyaran Altıntaş çalışmaların hızlı şekilde tamamlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan zararın çok daha büyük olduğunu belirtilirken, Türkmen Dağı'ndaki hasarın kesin boyutunun yapılacak detaylı incelemeler sonrasında netleşeceği bildirildi.