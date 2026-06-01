Türk savunma sanayiinin öncü kuruluşu ASELSAN, milli güvenliği tahkim edecek ve Türkiye’nin uzaydaki varlığını güçlendirecek önemli bir anlaşmaya imza attı. ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, "kamu güvenliği haberleşme" ile "uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine" yönelik toplam tutarı 845 milyon dolar olan tarihi sözleşmeler imzalandı.

TESLİMATLAR BAŞLIYOR: UZAY VE HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNDE YENİ DÖNEM

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan resmi açıklamada, imzalanan yeni iş anlaşmalarının detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Şirket, stratejik öneme sahip bu iki ana başlık altındaki sistemlerin tedarikine yönelik teslimat takvimini de netleştirdi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ASELSAN ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kamu Güvenliği Haberleşme ile Uydu ve Uzay Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 845.000.000 ABD Doları olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 yılından itibaren gerçekleştirilecektir."

Tedarik sözleşmesiyle birlikte, Türkiye’nin güvenli haberleşme altyapısı en üst düzeye çıkarılırken uzay projelerindeki yerlilik oranı ve operasyonel kabiliyetleri de pekiştirilmiş olacak.

BORSA İSTANBUL'UN ZİRVESİNDEKİ 1,73 TRİLYON LİRALIK DEĞER

Savunma ve havacılık projelerinin ana yüklenicisi konumunda olan ASELSAN, imzaladığı bu son dev sözleşmeyle ekonomik büyüklüğünü ve piyasa değerini de perçinledi.

Şirket, elde ettiği son başarılar ve güçlü sipariş defteriyle birlikte, 1,73 trilyon liralık devasa piyasa değeriyle Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirket konumunu güçlü bir şekilde sürdürüyor.

