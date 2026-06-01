Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atama sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde görev yapan binlerce jandarma personelinin yeni görev yerleri belirlendi.

Jandarma Genel Komutanlığının 2026 yılı genel atamaları kapsamında toplam 29 bin 353 personelin ataması gerçekleştirildi. Atamalar kapsamında bin 722 subay, 7 bin 933 astsubay, bin 663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş yeni görev yerlerine gönderildi.

YERİ DEĞİŞEN PERSONEL SAYISI

2026 yılı genel atamaları kapsamında görev yeri değişen personel sayıları şöyle:

1.722 subay

7.933 astsubay

1.663 uzman jandarma

18.035 uzman erbaş

Toplamda 29.353 jandarma personeli yeni görev yerlerinde hizmet vermeye devam edecek.

BAKAN ÇİFTÇİ DUYURDU

T.C. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"Milletimizden aldığı güçle 187 yıldır vatanımızın her köşesinde görev yapan kahraman Jandarma Teşkilatımızın nöbet değişimi hayırlı olsun.

Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamalar kapsamında; bin 722 subay, 7 bin 933 astsubay, bin 663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere toplam 29 bin 353 personelimizin yeni görev yerlerine ataması gerçekleştirilmiştir. " ifadelerini kullandı.

Jandarma personelimizin; asayişten trafik güvenliğine, uyuşturucu ve terörle mücadeleden göçmen kaçakçıları ile mücadeleye kadar her alanda sergiledikleri üstün başarılarının devamını diliyorum.

