Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde seyir halindeyken sürücüsü Nisa İ.K.'nin (24) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesiyle bölgede hareketli dakikalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri, kanala düşen araç içerisinde mahsur kalan genç kadını kurtarmak için adeta seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin öncülüğünde yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda merdiven yardımıyla bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan yaralı sürücü, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken; kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

