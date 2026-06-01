Piyasalar, haziranda birinci çeyrek büyüme, enflasyon verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) haziran ayında duyuracağı faiz kararına odaklandı. Haziran ayının ilk haftasında açıklanacak önemli verilerden biri de enflasyon rakamları olacak.Peki, enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Uzmanların enflasyon beklentisi ne yönde?

Kurban Bayramı'nı da içine alan 9 günlük tatil sonrasında piyasaların merakla beklediği veriler kamuoyuyla paylaşılacak.Türkiye'nin ocak-mart dönemine ilişkin büyüme rakamları Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanacak.Türkiye ekonomisi, geçen yıl yüzde 3,6, 2025'in son çeyreğinde de yüzde 3,4 büyüme kaydetmiş, büyüme eğilimini 22'nci çeyreğe taşımıştı.

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK, 5 Haziran'da mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini duyuracak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 4,18, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,17 olmuştu. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,37, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,59 olarak kayıtlara geçmişti.

TÜİK, 9 Haziran'da mayıs ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde nisanda en yüksek aylık reel getiri, yüzde 3,04 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşmişti.

TÜİK, 10 Haziran'da ise nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıklayacak. Endeks, martta aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 1,1 azalış gösterdi.



ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,82 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,89'a çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e yükseldi.

İŞ GÜCÜ VERİLERİ DE BU HAFTA BELLİ OLACAK

Merkez Bankası rezervlerine yönelik verilerin açıklanma tarihi Kurban Bayramı tatili sebebiyle 2 ve 4 Haziran tarihlerinde açıklanacak. Nisan ayı iş gücü istatistikleri de 4 Haziran'da ilan edilecek.

