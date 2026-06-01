Fransa’da 112 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği yeni bir araştırma, gıdalarda yaygın olarak kullanılan bazı koruyucu maddelerin yüksek tansiyon, kalp krizi ve inme riskini artırabileceğini ortaya koydu. Çalışmada, “doğal” olarak kabul edilen bazı koruyucuların da sağlık riskleriyle ilişkili olduğu belirlendi.

YÜKSEK TANSİYON, KALP KRİZİ VE İNME RİSKİNİ ARTIRIYOR

European Heart Journal’da yayımlanan çalışmaya göre, bakteri ve küf oluşumunu önlemek amacıyla kullanılan bazı koruyucular, yüksek tansiyon riskini yüzde 29, kalp krizi ve inme gibi kardiyovasküler hastalık riskini ise yüzde 16 artırıyor.

YALNIZCA SENTETİK OLANLAR DEĞİL, DOĞAL KORUYUCULAR DA RİSK TAŞIYOR

Araştırmada, yalnızca sentetik koruyucuların değil, sitrik asit ve askorbik asit (C vitamini) gibi “doğal” kabul edilen antioksidan koruyucuların da sağlık açısından risk oluşturabileceği tespit edildi. Bu maddeleri daha fazla tüketen bireylerde yüksek tansiyon riskinin yüzde 22 arttığı görüldü.

Çalışmanın kıdemli yazarı ve Fransa Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü Araştırma Direktörü Mathilde Touvier, meyve ve sebzelerde doğal olarak bulunan askorbik asit ile gıdalara sonradan eklenen askorbik asidin sağlık üzerindeki etkilerinin farklı olabileceğini belirtti. Touvier, elde edilen sonuçların meyve ve sebzelerde doğal olarak bulunan bileşenler için geçerli olmadığını vurguladı.

2009 yılından bu yana yürütülen NutriNet-Santé projesi kapsamında 112 binden fazla kişinin beslenme alışkanlıkları incelendi. Katılımcıların tükettiği ürünlerdeki 58 farklı koruyucu madde değerlendirildi. Araştırmacılar, en yaygın kullanılan 17 koruyucuyu ayrıntılı olarak analiz etti ve bunlardan sekizinin yüksek tansiyonla ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Riskle ilişkilendirilen maddeler arasında potasyum sorbat, potasyum metabisülfit ve sodyum nitrit gibi koruyucular yer aldı. Bu maddeler özellikle işlenmiş et ürünleri, fermente içecekler, peynirler, soslar ve unlu mamullerde yaygın olarak kullanılıyor.

Araştırma ayrıca, askorbik asit, sodyum askorbat, sodyum eritrobat, sitrik asit ve biberiye özleri gibi oksidasyonu önleyen antioksidan koruyucuların da yüksek tansiyonla bağlantılı olduğunu gösterdi. Özellikle askorbik asidin kardiyovasküler hastalık riskiyle ilişkili olabileceği belirtildi.

