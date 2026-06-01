ABD'de yaşanan dolandırıcılık olayını duyanlar kulaklarına inanamıyor. Kansere yakalandığını söyleyerek yakın çevresinden binlerce dolar bağış topladığı öne sürülen bir kadın, bu parayı tedavi yerine Avustralya'da tatil yapmak için kullandı. Yıllardır firari olan şüpheli şimdi FBI'ın en çok arananlar listesinde.

Pensilvanya'da yaşayan Vanessa O'Rourke'un, ölümcül bir hastalığa yakalandığını öne sürerek yakın çevresini kandırdığı iddia edildi. Soruşturma dosyasına göre O'Rourke, 2015 yılında kendisine agresif ve çoğu zaman ölümcül seyreden glioblastoma (beyin ve omurilikte meydana gelen primer beyin tümörü türü) teşhisi konulduğunu söyledi. Genç kadın, deneysel tedavi görebilmek için Avustralya'ya gitmesi gerektiğini anlatarak ailesi ve arkadaşlarından maddi destek istedi.

YAKIN ÇEVRESİ SEFERBER OLDU

O dönemde Temple Üniversitesi'nde beyin cerrahisi eğitimi aldığı belirtilen O'Rourke için yakın çevresi seferber oldu. İnternet üzerinden başlatılan bağış kampanyaları ve yardım etkinlikleri sayesinde 140'tan fazla kişiden toplam 11 bin dolar (yaklaşık 505 bin TL) toplandı.

Kanserim yalanıyla binlerce liralık vurgun! Tedavi için gidiyorum diyerek tatil yaptı

MEĞER TATİL İÇİN GİTMİŞ

Dailymail’in haberine göre soruşturmacılar, bağışların amacına uygun kullanılmadığını öne sürdü. FBI'ın açıklamasına göre O'Rourke, 2016 yılında Avustralya'ya gitti ancak burada herhangi bir tıbbi tedavi görmedi. Bunun yerine çeşitli eğlence faaliyetlerine katıldığı ve tatil yaptığı tespit edildi.

YARDIM ETKİNLİĞİNDEN TOPLADIĞI PARALARLA İKİNCİ TATİLİ YAPTI

İddialara göre genç kadın, ABD'ye döndükten sonra da bağış toplamaya devam etti. Ailesini yeni kampanyalar düzenlemeye ikna eden O'Rourke için yerel bir restoranda ücretli yardım etkinliği bile organize edildi. Toplanan paraların bir kısmının ise yıl içinde ikinci kez Avustralya'ya gitmek için kullanıldığı öne sürüldü.

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte savcılar harekete geçti. O'Rourke hakkında 2018 yılında 15 ayrı elektronik dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı. Hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılmasına rağmen şüpheliye ulaşılamadı.

Yetkililer, yıllardır firari olan Vanessa O'Rourke'un Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşıyor olabileceğini değerlendiriyor. FBI, dosyayı yeniden gündeme taşıyarak arama çalışmalarını hızlandırdı. Savcılar ise olayın, insanların yardım etme duygusunun nasıl istismar edilebildiğini gösteren en çarpıcı örneklerden biri olduğunu vurguluyor.

