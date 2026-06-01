Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon hazırlıkları sürerken kadroya katılan yeni karakterler de dikkat çekmeye başladı. Diziye "Lider" karakteriyle dahil olacak Murat Aygen'in kariyeri, yaşı ve daha önce rol aldığı yapımlar izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezon öncesinde oyuncu kadrosuna önemli bir ismi dahil etti. Dizide Lider karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Murat Aygen'in hayatı ve oyunculuk kariyeri gündemde yer alırken, yeni karakterin hikayedeki rolüne ilişkin detaylar da netleşmeye başladı.

KIZILCIK ŞERBETİ LİDER KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti'nde seyirci karşısına çıkacak olan Lider karakterinin hikayenin önemli isimlerinden biri olması bekleniyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Lider, dizide Kıvılcım'ın hayatına dahil olacak yeni bir karakter olarak ekrana gelecek.

Aynı zamanda Hilal'in (Dila Danışman) abisi olarak hikayeye katılacağı belirtilen Lider karakterinin, hikayesi merak ediliyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Lider'i Murat Aygen kimdir?

MURAT AYGEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Murat Aygen, 29 Ekim 1971 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 54 yaşında olan oyuncu, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde tamamladıktan sonra sanat alanına yöneldi.

Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Aygen, oyunculuk kariyerine sinema ve televizyon projeleriyle devam etti. Geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan yapımlar arasında Medcezir, Mucize Doktor ve Yasak Elma gibi diziler yer aldı.

Oyuncu kariyeri boyunca birçok farklı karaktere hayat veren Murat Aygen, özellikle Mucize Doktor dizisindeki Tanju ve Yasak Elma dizisindeki Doğan Yıldırım karakterleriyle büyük ilgi gördü. Son dönemde ise TRT'nin 15 Temmuz dizisi "Asırlık Gece" dizisinde Hakan Fidan karakterini canlandırmasıyla gündeme geldi.

