2026 KPSS takvimi netleşti. Kamu kurumlarında görev almak isteyen yüz binlerce adayın katılım sağlayacağı sınavlar için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. ''2026 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?'' merak edilirken lisans, ön lisans, ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumlarına ilişkin süreç yaz aylarından itibaren başlayacağı açıklandı.

2026 yılında KPSS kapsamında gerçekleştirilecek oturumlar ve başvuru tarihlerine ilişkin detaylar merak ediliyor. Sınav süreci devam ederken başvuru tarihleri de bir yandan takip ediliyor. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

2026 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte başvuru, geç başvuru ve sınav tarihleri

2026 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kamu Personel Seçme Sınavı'na girmek isteyen adaylar için ilk başvuru süreci lisans düzeyindeki oturumlarla başlayacak. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarına katılacak adaylar, 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak başvurularını 13 Temmuz 2026 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

Başvuru dönemini kaçıran adaylar için geç başvuru imkanı da sunulacak. Geç başvurular 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde alınacak, işlemler de 23 Temmuz saat 23.59'a kadar tamamlanabilecek.

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak. Sınavın sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının ardından Alan Bilgisi oturumları gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi birinci gün sınavı 12 Eylül 2026'da, ikinci gün sınavı ise 13 Eylül 2026'da yapılacak. Oturumların sonuçları da diğer lisans sınavlarıyla birlikte 7 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans sınavı için adaylar 29 Temmuz ile 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Başvuru süresini kaçıranlar ise 19-20 Ağustos tarihlerinde geç başvuru hakkından yararlanabilecek.

KPSS Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçların açıklanacağı tarih ise 30 Ekim 2026 olarak duyuruldu.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

Lise mezunlarının katılacağı KPSS Ortaöğretim sınavı için başvurular 27 Ağustos 2026 tarihinde alınmaya başlanacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Geç başvuru işlemleri ise 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde yapılabilecek.

KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar sonuçlarını 19 Kasım 2026 tarihinde öğrenebilecek.

DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Din hizmetleri alanında görev almak isteyen adayların katılacağı DHBT için de takvim açıklandı.

DHBT başvuruları 22 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Geç başvuru işlemleri 5 Ekim 2026 günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Sınav 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçların açıklanması ise 25 Kasım 2026 tarihinde planlanıyor.



