Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde tercih süreci yer almaya başladı. Adaylar, aldıkları puanlara göre kamu kurumlarının kadroları için tercih işlemlerini gerçekleştirecek.Peki, EKPSS 2026 tercih takvimi belli oldu mu, tercihler ne zaman başlayacak?

EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) 19 Nisan 2026 tarihinde uygulandı, sınavın sonuçları ise 14 Mayıs 2026 tarihinde ilan edildi. Bu sınavın ardından yapılacak yeni tercih dönemine ilişkin resmi takvim ise henüz açıklanmadı. ÖSYM duyuru sayfasından yapılacak yazılı ilanla birlikte EKPSS tercih tarihleri ve sürecin ayrıntıları belli olacak.

EKPSS TERCİH KILAVUZUYLA AYRINTILAR BELLİ OLACAK

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

EKPSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMELERİN YAPILMASI

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir. Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık elektronik ortamda kontrol edilir. Bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilir



